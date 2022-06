L’historiador i rector de la Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya (UPEC), Jordi Serrano Blanquer (Sabadell, 1958), presentarà dimarts (19 h), a la llibreria Parcir de Manresa, el volum Carta a un republicano español, subtitulat La revuelta catalana. Unos meses que estremecieron a España (Edicions Bellaterra). En el llibre, l’autor planteja un horitzó republicà per a l’Estat espanyol tot i que adverteix, també, dels perills de portar la direcció política del país a la cúpula judicial. Moderarà Ramon Fontdevila.

Serrano va militar al PSUC i ha estat, entre altres càrrecs, director de la Fundació Ferrer i Guàrdia, president de l’Escola Lliure el Sol i portaveu de la Lliga per la Laïcitat. Col·laborador del Diari de Girona, és l’autor de llibres sobre episodis històrics i sobre personatges com Antoni Farrés, Joan Salas Antón i Josep Xinxó Bondia.

«El títol és una referència al llibre de John Reed sobre la revolució russa Deu dies que sacsejaren el món... És una mena de brometa. He intentat mirar què ha passat a Catalunya com si fos un historiador d’aquí a 30 anys», va declarar Jordi Serrano en una entrevista al Diari de Girona: «El problema de relació entre Catalunya i Espanya comença la nit dels temps; em sembla que hauria de ser molt fàcil de resoldre i en canvi és molt difícil».

Tal com explica l’historiador sabadellenc, «he intentat veure què s’ha dit al llarg del temps per resoldre el problema. Jo sóc un enamorat del republicanisme federal del XIX, que per a mi eren superaavançats i ho tenien tot resolt. El problema és que aquí les espases, els cavalls i els soldats sempre ho hem fet malbé tot».