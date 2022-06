El Pacte Nacional per la Llengua és un projecte de país que defineix la voluntat del Govern de Catalunya de tractar els temes relacionats amb el català d’una manera frontal, dialogant i adaptada als temps actuals, en què hi hagi implicats els màxims agents polítics i socials possibles. Actualment, cada cop hi ha més persones que tenen coneixements de català, però l’ús que se’n fa és encara preocupant en certs àmbits. En aquest context és necessari l’assoliment d’aquest pacte de país.

La situació del català es resumeix en un seguit de paradoxes que dificulten tant el cofoisme com el derrotisme, i alhora requereixen lucidesa per decidir les accions que poden portar la llengua al seu ús normalitzat en tots els àmbits. Anem a pams i observem algunes d’aquestes paradoxes.

Mentre el català està fixat com la llengua normalment emprada com a vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament, la normativa reguladora de l’Administració de justícia impedeix l’exigència del seu coneixement al personal judicial per ocupar una plaça a Catalunya, i, per tant, les sentències dictades en català no arriben al 10%.

Mentre al teatre, a la ràdio i a la premsa, el català hi és majoritari, a la televisió, al vídeo a demanda, als videojocs i a les xarxes socials la llengua ocupa una posició entre minoritària i marginal.

Mentre en diverses comarques és la llengua habitual en tots els sectors, hi ha municipis on té un ús completament sectorial.

Mentre augmenta el nombre de famílies que el parlen als fills (tot i no ser la llengua inicial dels pares), el seu ús percentual és decreixent a causa de l’arribada de població no catalanoparlant.

I mentre la diversitat de llengües inicials dels catalans redueix dràsticament el nombre de parlants que interactuen sempre en una única llengua (o bé el català o bé el castellà), la voluntat d’aprendre el català i el desig que en el futur es pugui parlar arreu en català estan molt estesos, fins i tot entre els qui no l’identifiquen com a llengua pròpia

Així, doncs, l’escenari és complex, i requereix urgentment la presa de decisions i l’aplicació de mesures que tinguin en compte les necessitats tant dels parlants actuals del català com d’aquells que la necessiten incorporar en el seu dia a dia per assegurar-ne el ple ús en tots els àmbits.

Les necessitats del català són molt diverses i les seves casuístiques també; per això, escoltar totes les veus possibles pot ajudar a millorar la situació de la llengua. Posem-nos-hi. Aquest pacte pot ser una bona oportunitat per apuntalar entre tots el català i superar els condicionants i les paradoxes que avui impedeixen el seu desenvolupament real com a llengua comuna. Sobre el català, parlem-ne avui, per parlar-lo demà.

El setembre del 2021, el Parlament de Catalunya va instar el Govern a promoure el Pacte Nacional per la Llengua. El tret de sortida del Pacte va ser la publicació de l’informe acadèmic Un marc sociolingüístic igualitari per a la llengua catalana, en el qual s’exposa la situació actual del català. L’informe està estructurat en diversos apartats que remarquen els reptes cabdals per al futur de la nostra llengua i enfoca les vies més adients per afrontar-los.

Després de la primera reunió, en què es va presentar l’informe als partits i les entitats representants del Consell Social de la Llengua Catalana, es va iniciar la fase informativa, amb sessions de presentació arran del territori –com a Manresa– en què s’explicava el diagnòstic de la llengua i s’hi exposaven les principals línies i objectius tant del Pacte com dels detalls del procés participatiu.

Donar veu a tothom

L’1 d’abril es va obrir a la ciutadania el procés participatiu del Pacte Nacional per la Llengua. Tothom està convidat a participar-hi a través del web pacteperlallengua.gencat.cat. Les sessions aborden temes clau per al català i la inscripció es pot fer telemàticament. El 7 de juny: tecnologies de la llengua i món digital. El 9 de juny: àmbit socioeconòmic i laboral. El 13 de juny: cohesió social. Acolliment. El 14 de juny: salut i atenció sociosanitària. El 16 de juny: lleure, esport i món associatiu . El 20 de juny: àmbits estatal, europeu i internacional. El 21 de juny: administracions públiques, i el 28 de juny: educació i recerca.

La fase de recollida de propostes acaba el 30 de juny, i, mentrestant, la Secretaria de Política Lingüística esperona les entitats de tot el país i qualsevol grup de persones que hi tingui interès a fer sessions de proximitat per tal que tota la ciutadania pugui fer propostes de millora de l’ús de la llengua a partir dels diferents contextos territorials. A la tardor es farà un retorn dels resultats i s’iniciaran els treballs de la taula social i de partits que han de conduir a la signatura del Pacte i a l’inici d’una nova política lingüística.

L’objectiu final

El Pacte Nacional per la Llengua busca establir un diagnòstic objectiu de la situació de la llengua a partir del qual es pugui dissenyar i dur a terme una política lingüística més transversal, més participativa i consensuada que permeti incrementar-ne els nivells de coneixement col·lectiu; facilitar-ne al màxim l’ús en tots els àmbits, parant especial atenció als més rellevants en què té menys presència, i potenciar-ne l’adopció entre les persones que no la tenen de partida.

Tot plegat implica reconsiderar pressupòsits, revisar polítiques, renovar compromisos i preveure línies d’actuació per al futur per convertir la llengua en un punt de trobada i en una eina de cohesió social, reforçar la seguretat lingüística de les persones i garantir la continuïtat del català com a llengua completa.

Aquest procés ha de conduir a la signatura d’un document, el Pacte Nacional per la Llengua, que serà la base per al futur pla de política lingüística pluriennal.