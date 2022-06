Puig-reig s'emociona amb la Polifònica i els «eufòrics» Miki Núñez i Elena Gadel

Sense pràcticament ni una cadira buida, el Pavelló d'Esports de Puig-reig ha gaudit avui dilluns amb el concert de Festa Major Emociona't. Només calia fer una ullada al cartell per entendre que no era una funció qualsevol. El municipi berguedà ha reunit la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, la mateixa Polifònica de Puig-reig, i artistes àmpliament reconeguts en el panorama musical català com Miki Núñez, Elena Gadel i Manu Guix, a més de Paula Giberga. La proposta forma part del 25è aniversari de la discogràfica Música Global.

Tanta ha estat l'expectació generada que la pista gran de la instal·lació ha quedar petita per fer cabre a tot el públic, i més d'un centenar ha viscut l'espectacle des de les grades. De fet, en una població on s'hi respira música per tots els costats, la resposta del públic no podia ser una altra.

El concert ha fet un extens repàs al millor pop rock català dels darrers 25 anys, amb cançons de grups com Gossos, Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts, Buhos, Lax’n’Busto, Blaumut, Catarres, o del mateix Miki Nuñez.

Però no ha estat una actuació tradicional, ja que es fusionava el so d’instruments com la guitarra, el baix i la bateria amb la cobla, la coral i els quatre solistes abans esmentats. Aquesta combinació no ha deixat indiferent a ningú, i ha fet gaudir a tot el públic present, que era ben divers: des de nens i nenes fins a persones d'edat avançada, tot i que aquest últim col·lectiu ha estat el més nombrós.