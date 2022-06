Manresa es convertirà el 7 de juliol en la capital dels musicals. El teatre Kursaal acollirà la primera edició de De Broadway al Kursaal, un espectacle amb cos de ball i grans temes dels musicals de Broadway interpretats per actors i actrius del Bages.

Jan Buixaderas, Clara Badia, Andreu Mauri, Gina Gonfaus, Núria Massip, Daniel Pérez i Maria Palazón, seran els protagonistes d’aquesta primera Nit de Musikaals en què s'hi podran sentir fragments de Wicked, West Side Story, Sweeney Tod o Into the woods, entre molts d’altres. L’espectacle, en què també participarà l’actriu i cantant Beth Rodergas així com amb el Cos de Ball de la Innocentada de Manresa, compta amb la direcció musical de Dídac Flores, direcció general d’Albert Ruiz i coreografies de Guillem Cirera.

Amb artistes convidats i col·laboracions de casa, un cos de ball per fer brillar la nit i, per posar la cirereta al pastís, un petit homenatge a Stephen Sondheim. Una proposta del teatre Kursaal, pensada per a tots els públics, per convertir una nit d’estiu en una nit màgica de Broadway.

Les entrades per assistir a la Nit de Musikaals tenen un preu de 15€ (12€ majors de 65 anys i Carnet Galliner i 10€ menors de 30 anys) i es poden comprar a les taquilles del Kursaal o per internet a www.kursaal.cat.

Els protagonistes, 1x1

ALBERT RUIZ

Llicenciat en Art Dramàtic per l’Institut del Teatre de Barcelona i màster d’Estudis Avançats de Teatre per la UNIR; també ha completat la seva formació amb cursos d’interpretació, teatre musical, dansa, cant i música (cant, piano i trombó de vares). Ha treballat amb diverses produccions i directors de teatre com: Paco Mir, Víctor Álvaro, Josep Ma Mestres, Joan Avellan, Gaston Core, Festival Grec de BCN, cia. MenúTeatral, Teatre Kursaal, Mercat de les Flors. És membre fundador de la cia. Bratislava i director de l’Escola d’Arts Escèniques de Manresa – EAEManresa, compartint docència amb altres centres i escoles de teatre.

GUILLEM CIRERA

Actor i ballarí en diversos espectacles: Ciutat amb direcció de J.M. Segura; NO i Homes atrets, amb coreografies de Víctor Rodrigo; El Somni d'una nit d'estiu, de la companyia Parking Shakespeare, en la gira de l’espectacle Ozom del Mag lari, entre d’altres. Coreògraf del Samaniat de bruixes a Sant Feliu Saserra, Magatzem D'Ars, espectacles de Jan i la Júlia produïts per Kids&Us i el Servei Educatiu de Manresana D’equipaments Escènics, Llengenda d’ambició i mort a partir de l’obra de Josep Padró. També treballa com a docent de teatre i dansa a l’aula d’arts escèniques del teatre Kursaal de Manresa, del projecte “Tots Dansen” del Mercat de les Flors i del cicle formatiu de grau superior en arts escèniques de l'Escola d'Arts Escèniques de Manresa - EAEManresa.

DÍDAC FLORES

Des del seu debut professional, essent un dels guanyadors del programa de TV3 “Buscant La Trinca”, Dídac Flores no ha deixat de enllaçar treballs, participant en grans produccions com ‘Grase’, ‘Mar i Cel’, ‘Dirty Dancing’ o ‘El despertar de la primavera’. El 2013 va realitzar el seu primer treball com a director musical amb l'espectacle de petit format ‘Lo tuyo y lo mío’, que encara se segueix representant pels escenaris de tot el territori nacional. Just abans de la pandèmia, Dídac Flores estava treballant com a pianista a EL REY LEÓN. Ara, lidera els espectacles musicals ‘Desde mi ventana’ i ‘Barcelona 24h’amb la idea de continuar apostant pel petit format i per plasmar els seus somnis sobre un escenari. º KURSAAL Nota de premsa 7-6-2022

IDEADORS/ARTISTES

GINA GONFAUS

Inicia la seva formació a l'escola Manresa Teatre Musical a la ciutat on va néixer. Anys després comença el Recorregut de Formació Professional en teatre musical a Aules Escola d’Arts Escèniques a Barcelona. També es forma en interpretació davant de la càmera a Estudi Karloff. Ha actuat com a presentadora a la XX Gala de Catalunya Aixeca el Teló al Gran Teatre del Liceu, retransmesa per TV3. Aquest últim any s’ha incorporat a l’equip de Jan i Júlia en els espectacles infantils del Kursaal. Ha participat en altres projectes com Hair en Concert al Teatre Condal i ballarina i cantant en actes com 30 Aniversari del Circuit de Barcelona-Catalunya (TV3), Music Has No Limits al MACBA i la presentació de la pel·lícula El Rey León. En la pròxima temporada formarà part de la produció de Mamma Mia! al Teatre Rialto de Madrid com a Sophie.

JAN BUXADERAS

Comença la seva formació a l’escola Manresa Teatre Musical. Posteriorment inicia els seus estudis professionals al Recorregut de Formació Professional a l’escola Aules Arts Escèniques. Al 2013 debuta professionalment en el paper de Kurt a “Sonrisas y Lágrimas” al Teatre Tívoli de Barcelona. Al 2018 protagonitza “Un Cau de Mil Secrets” a La Pedrera i participa a la sèrie de TV3 “Com Si Fos Ahir” en el paper de Joan. Al 2021 forma part de la gira de “La Cabra o Qui És Sylvia” interpretant a Billy. Es en aquest mateix any que forma part de l’elenc de “Grease” en els papers de Kenickie i alternant de Danny Zuko al Nuevo Teatro Alcalá de Madrid. Al 2022 interpreta a Marcos a la serie “Servir y Proteger” de TVE. Properament formarà part del repartiment de “Mamma Mia!” com a Sky al Teatro Rialto de Madrid.

CLARA BADIA

Estudiant de 4t curs d’una formació professional de Cant a Eòlia i de Comunicació audiovisual a la UPF. Al llarg de la seva trajectòria s’ha format en diverses escoles com Suerte en mi vida producciones, Eòlia, Aules i MTM (on també exerceix com a professora) i ha format part de diversos projectes musicals d’entre els quals destaca el seu pas per la companyia de teatre musical Magatzem d’Ars i la participació recent al Fem Òpera 2022. Manté un vincle molt proper amb la ciutat de Manresa formant part d’agrupacions com Grup Escènic Nostra Llar del Poblenou i col·laborant amb empreses com Cases de la Música i Regió7 en l’àmbit cultural. El 2021 s’estrena amb el duet musical Clara i Xevi que va obtenir el premi “Música té nom de dona” dins del Llumplugged 2021 organitzat pel Voilà. La seva formació vocal sempre ha anat de la mà de la dansa i els instruments, formant-se en diverses escoles com la Luthier, Julieta Soler i Esclat. º KURSAAL Nota de premsa 7-6-2022

ARTISTES

MARIA PALAZÓN

Estudiant de Belles Arts i culminant la carrera aquest any, la Maria ha estat vinculada des de ben petita a les arts. Gràcies a la influència de la seva família, va descobrir que aquest món li apassionava i es va voler endinsar de ple. Des de les extraescolars de música quan era petita, el teatre amateur amb la companyia "La Cua del Gat" de la Coromina, fins topar-se amb el teatre musical prop del 2019. Amb 16 anys (2016-2022) ja treballava com a actriu fent visites teatralitzades a la Muntanya de Sal de Cardona, formant part de la companyia Udurae Teatre durant més de 5 anys i col•laborant-hi amb projectes de caire semiprofessional. Aquest mateix any va formar part a l'orquestra OverdoseBand com a vocalista i va iniciar-se en formació de teatre musical amb els intensius que oferia l'associació cultural de SUERTEENMIVIDA (Dídac flores, marc flynn) i La Caixa Dels Trons (Aina Tro) a Premià de Mar. A inicis del 2020, complementava els intensius amb classes de cant juntament amb l'Elena Ribera. Més tard, a finals de 2021 va començar classes de cant particulars amb EdgarVocalCoach i a impartir classes de dansa a l'escola Coco Comín.

NÚRIA MASIP

Graduada en Art Dramàtic per l'Escola Superior d'Art Dramàtic Eòlia. Inicia la seva formació artística en l’àmbit de la música a l’edat dels 5 anys. Realitza el Grau Mitjà de flauta travessera al Conservatori Municipal de Música de Manresa. Als 17 anys comença la formació superior en interpretació. Paral·lelament es forma com a cantant amb professionals com Michèle Alderete, Àngela Furquet i Gustavo Llull. Com a actriu ha treballat a: "Agárrate", un cabaret dirigit per Roberto G Alonso (Teatre Eòlia); “Això és un drama”, lectura dramatitzada dirigida per Chantal Aimée (Teatre Romea); “Desig&Pecat”, dirigit per Mireia Gubianas (Àtic22); i òperes com “L’holandès Errant” o "Manon Lescaut" (Gran Teatre del Liceu). Com a cantant ha treballat amb A Grup Vocal a: "XMAS Rocks" (Barcelona), “Peregrinos” (Medusa Estudio), animació (La Roca Village) i corista de Sole Giménez, “Eres tu” (Gestmusic). Sota la direcció de Michèle Alderete ha cantat amb el grup vocal Ol’green, destacant la col·laboració amb el Cesk Freixas en el tema “El món” per La Marató de TV3.

ANDREU MAURI

Andreu Mauri, la propera temporada debutarà en els musicals professionals de gran format a Barcelona amb el musical "Golfus de Roma". Amb passió per aquest món des de petit, amb cinc anys comença a estudiar música al Conservatori de Manresa, on finalitza els estudis de grau professional; es forma en diferents estils de dansa en les escoles Roser Soler i BCM de Manresa, i Som-hi Dansa de Barcelona; i finalment completa els seus estudis com a actor, cantant i ballarí amb el recorregut de formació professional de l'escola Aules de Barcelona. A nivell professional recentment ha protagonitzat a Manresa l'espectacle "el meu primer Nadal al Kursaal" durant el Nadal del 2021. º KURSAAL Nota de premsa 7-6-2022

DANI PÉREZ

Al 2012 comença els seus estudis de teatre a Manresa Teatre Musical on aprèn dansa (modern jazz i ballet clàssic) i rep les primeres classes de cant. Al 2017 estrena al Kursaal de Manresa "Wonderland, el musical" creat i dirigit per ell. El mateix any cursa 1r de RFP a La Central del Teatre (Manresa) i un any després el cursa a Aules (Barcelona). Ha format part del Cor Aules al concert "Una nit a Broadway amb Andrew Lloyd Webber" a l'Auditori de Barcelona. Ha actuat en tres innocentades de Manresa com a actor principal. Al 2018 fa la seva primera aparició professional com a actor amb "Kiddy Broadway". Seguidament treballa de coreògraf durant tres anys per Acttiv, important empresa de animació turística, on dirigeix 12 produccions diferents a Canaries, Mallorca i la Costa Brava. Aquesta experiència el porta al món del Drag, i comença un projecte de investigació de gènere i performance amb el nom de Bibi Jahfar. Més tard es muda a Madrid on comença a estudiar direcció d'Art. I actualment resideix a Manresa, on treballa d'escenògraf per Manresa Teatre Musical.

ARTISTA SOLISTA

BETH RODERGAS

La cantant i actriu de Súria és coneguda coneguda per la seva faceta musical (amb discs en castellà, anglès i català), i la seva participació i col·laboració en diferents programes i sèries de televisió. La Beth es va fer popular a partir de la seva participació en la segona edició del concurs Operación Triunfo, quedant tercera, i sent l'escollida pel públic per representar Televisió Espanyola al Festival d'Eurovisió de Riga (Letònia) el 2003 amb Dime, amb la qual va obtenir la vuitena posició. Del 2013 al 2019 ha col·laborat amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya en els projectes discogràfics "Llegendes del Musical", "Llegendes del Pop&Rock", "The Very Best", "Tossudament Llach" (Premi Enderrock 2017 al Millor Disc de Clàssica per votació popular) i "Clàssics Enderrock", així com en els concerts d'aquests projectes a l'Auditori de Girona i arreu de Catalunya. Al 2021 va publicar el disc Origen després de 7 anys de silenci discogràfic sota el segell U98 Music.