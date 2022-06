El documental El camí ignasià, de la productora catalana Animaset i dirigit per Jordi Roigé, es presentarà a la Filmoteca Vaticana dimarts que ve, i es podrà veure a la Casa del Cinema de Roma el 15 de juny, abans de la seva estrena en cinemes aquest estiu.

La pel·lícula busca que l'espectador visqui com un pelegrí més la bellesa visual i espiritual de l'itinerari que va recórrer el 1522 Ignasi de Loiola, fundador de la Companyia de Jesús, entre Loiola i Manresa, on va viure onze mesos que el van transformar. Com és sabut, enguany es commemora els 500 anys de l’efemèride.

"Transmetre l'experiència que significa recórrer el Camí Ignasià, aquest ha estat el nostre objectiu", ha explicat el director del documental, que ha assegurat que "els pelegrins, el context i la bellesa del paisatge l'hi han posat fàcil" i que esperen que la gent se senti moguda a conèixer la història.

A través de les vivències de quatre pelegrins i un guia, les imatges del documental conviden a gaudir de l'arquitectura, els monuments, els paisatges, la fauna i flora, la gastronomia, la cultura i la gent dels espais que conformen el Camí Ignasià. De Manresa, hi sortiran escenes de la Cova, la Seu, la capella del Rapte i el Pou de Llum. També hi surt l’Oficina de Turisme. Roigé comenta que «Manresa és el clímax. Durant el trajecte hi ha hagut moments d’alegria i moments durs però quan arribes a Santa Caterina i veus la ciutat de Manresa és un moment esperat, com quan veus per primer cop les muntanyes de Montserrat i travesses el Pont Vell. L’objectiu, la idea, la il·lusió és l’arribada a Manresa», insisteix.

Els pelegrins Mbassa Niang, Iñigo Medinilla, Iñaki Sánchez i Marta Burguet protagonitzen una travessia de 650 km on travessen el País Basc, La Rioja, Navarra, Aragó i Catalunya, guiats pel director de l'Oficina del Pelegrí del Camí Ignasià, el jesuïta Josep Lluís Iriberri.

El documental està produït per Animaset i compta amb la col·laboració dels Jesuïtes, la Generalitat de Catalunya, el Patronat de Turisme de Lleida, Turisme de la Rioja i l'Ajuntament de Manresa.