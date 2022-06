El Teatre Casal Cultural de Sant Fruitós de Bages obrirà les portes aquest divendres 10 de juny per tal que tots els veïns i veïnes que ho desitgin puguin viure en directe la darrera semifinal del programa de TV3 Eufòria, on el santfruitosenc Pedro Da Costa es juga el seu pas a la gran final. El teatre obrirà a 2/4 de deu del vespre per tal d'oferir en directe la 12a gala del popular xou musical de TV3, on es decidirà qui són els 3 concursants que seran a la final del 17 de juny.