Al celler Abadal, a Santa Maria d’Horta d’Avinyó, estan molt contents amb l’acollida del que serà el primer Abadal Music Fest, una proposta que fusiona música, vi i gastronomia i que s’estrenarà avui amb dos dels tres concerts programats amb les entrades exhaurides. Ja no queden entrades pel concert d’avui, en el qual Blaumut presentarà el disc Olímpica i Primavera, que han publicat fa just un parell de mesos; i tampoc pel de demà, a càrrec d’Elena Gadel i Manu Guix, que combinaran temes del repertori de cadascú amb la fusió d’una proposta conjunta. En cada cita s’aplegaran 700 persones. La tercera actuació, dissabte (21 h), és a càrrec de la cantant surienca Beth Rodergas i la pianista sabadellenca Laura Andrés, que presentaran el disc Natural Women, en el qual versionen un repertori d’artistes amb talent.

L’esdeveniment convida a una experiència musical als espais exteriors del celler, envoltats de vinya i bosc, i marida cada actuació amb un vi. Així, amb Blaumut se servirà una copa d’Abadal Matís, «evolució i ritme en estat pur»; amb Elena Gadel i Manu Guix es proposa un Abadal Rosat, «fusió d’equilibri i frescor per als sentits»; i amb Beth & Laura Andrés, es tastarà l’Abadal Picapoll, conjugant «sensibilitat i autenticitat».

L’Abadal Music Fest, impulsat amb la productora Victori Produccions, es complementa amb una zona gastronòmica amb food trucks i barra de vins i un espai chill out. També hi haurà una petita zona de market, amb una selecció de qualitat. Les entrades de cada dia costen 24 euros (abadalmusicfest.com).

L’Abadal Music Fest s’havia d’estrenar el juny del 2020, però la pandèmia va fer cancel·lar la que hauria estat la primera edició, que se celebrarà ara, dos anys després. Al gener es va presentar la programació, que inicialment tenia una quarta cita el diumenge, amb El Petit de Cal Eril, però aquest concert es va cancel·lar a mitjans d’abril per motius tècnics.

Així, l’esdeveniment al pati del celler bagenc arrencarà avui amb Blaumut, que, dos anys després de la publicació de l’àlbum 0001, presenten el seu cinquè disc, Olímpica i Primavera , que parla de com les persones s’adapten a les circumstàncies que venen i com acaben sobrevivint. El concert de demà combinarà les cançons de Delicades, el segon disc en solitari d’Elena Gadel, escrit íntegrament per ella i que mostra la seva nuesa emocional; i les de Moments, el treball que acaba de publicar Manu Guix, que inclou peces com Com dues dotes d’aigua. A més, els dos artistes es fusionaran en una proposta conjunta. I Beth & Laura Andrés desgranaran el disc Natural Women, que inclou temes com Time after time de Cindy Lauper o Eternal Flame de the Bangles. En l’edició de demà del diari es publicarà una entrevista amb la cantant surienca.