Una copa de Matís d'Abadal, alçada, i Blaumut alimentant la nit des del mateix celler, a Horta d'Avinyó. Esperat concert de Blaumut que s'havia de fer, ja, en el primer intent del festival Musicfest, truncat per l'esclat de la pandèmia fa una parell d'anys. El Bages esperava al quintet amb una verdor espectacular a les vinyes, ceps i sarments plens de força, i la banda va oferir un concert de presentació i repàs. Blaumut ha cuinat un nou àlbum, "Olímpica i Primavera" (Març 2022), que és l'essència de l'espectacle musical de la banda d'aquesta temporada, però al mateix temps que porta a l'escenari la desena de nous temes, hi barreja tota una colla d'himnes que han fet gran al grup en la darrera dècada. Temes per a les emocions del públic.

El concert de Blaumut de dijous a la nit era l'estrena del Festival MusicFest, una proposa musical, sí, però amb rebuda i salutació d'Abadal: un petit market recordant el popular mercat de nadal que acull cada any la plaça del celler, un espai per a la trobada distesa amb amics, unes foodtrucks fent proposta per a una gastronomia de l'entreteniment i punts de begudes, i, al fons, l'estesa de cadires i una zona de chill out. La banda va sortir a l'escenari amb el coixí de saber que havien fet sold out, era un ple tranquil, però. Al concert hi van assistir més de 700 persones, que era l'aforament previst perquè tothom pogués tenir aparcament i es pogués circular bé per la zona de paradetes i foodtrucks.

Va ser una nit -que si comença a les 9 encara és de dia- de festa, de celebració de molts per tornar a veure un dels grups de capçalera. Bona part del públic coneixia bé la formació i els temes del nou disc, i eren entusiastes d'aquesta propostes de cançons rítmiques amb lletres que parles i es fan escoltar, de l'elegant barreja entre el violí, el violoncel, la guitarra acústica, el baix elèctric i la bateria. Expliquen els integrants de la banda, que en aquest disc van viure per primera vegada l'experiència de gravar cada instrument per separat i després fer la mescla, la sincronització. Una modernitat que ha guanyat adeptes durant la separació forçosa de la pandèmia de covid, la relació a l'escenari entre músic, potser perd purisme i precisió, però guanya vitalitat i autenticitat.

Pel Celler Abadal, Xavi de la Iglesia, autor de les lletres i ànima del grup, hi va fer desfilar els nous temes, aplaudits, com "Obertura", "Innocent", "El que vull" o "L'home del sac", però hi va introduir temes que han fet gran el grup com "Bicicletes", "21 botons" i el reclamat al bisos, "Pa amb oli i sal", que va fer aixecar el públic de les seves cadires per acabar l'actuació d'empeus i ballant. Vassil Lambrinov, Oriol Aymat, Manu Krapovickas u Toni Pagès i Xavi de la Iglesia, Blaumut, van mostrar com esclata la primavera, olímpica, de les seves composicions i el públic va viure amb emoció preestiuenca l'amable nit. Aquest divendres, el torn serà per a dos artistes, Manu Guix i Elena Gadel, que també han superat l'aforament previst. Per tant, nit amb més de 700 persones a Abadal. I demà, serà el torn de Beth i la pianista Laura Andrés, en aquest cas encara amb algunes entrades a la venda.

El públic va posar bona nota al primer concert del nou Musicfest i la família Roqueta, Valentí Roqueta, president del grup, i el fill, Ramon Roqueta, director general, ho van viure amb satisfacció. Blaumut havia portat al celler seguidors mobilitzats de tot el país, amb la mateixa música que l'empresa vinícola vol fer viatjar els seus vins arreu. Del bon sabor que deixa el concert se'n pot esperar la força perquè tingui continuïtat, aquest era l'ambient que es respirava ahir, també a la família Roqueta.