El celler Abadal va oferir un concert ahir a la nit per degustar amb tots els sentits de la mà del compositor i pianista Manu Guix i de la cantant i actriu Elena Gadel, que van interpretar temes propis i cançons que han influenciat la seva trajectòria amb tocs de pop, flamenc i del gènere dels musicals. Les seves melodies maridaven amb les aromes de cirera i gerds de l’Abadal Rosat, l’expressió més afruitada del cabernet sauvignon i la més refrescant de la varietat autòctona sumoll, que el públic assaboria durant una vetllada rodejada de les vinyes d’Horta d’Avinyó que va acabar amb una promesa d’amor a dalt de l’escenari.

Els dos artistes van aconseguir que aquella nit es conjuguessin els astres i que una parella moianesa, la Samara i el Dani, es comprometessin al davant de 700 espectadors. L’escena íntima que van compartir amb la resta del públic va ser un dels moments inoblidables de la segona actuació del MusicFest, que va tornar a exhaurir les entrades després de l’estrena del festival el dia abans amb Blaumut. La proposta inèdita, que clourà avui amb el concert de Beth i Laura Andrés, ha permès convertir el celler en un autèntic escenari de música en viu al llarg del cap de setmana.

En el recinte, s'ha habilitat una zona destinada a un mercat amb productes de qualitat i un espai gastronòmic per a la trobada distesa, que ahir donava la benvinguda als assistents. El concert va començar poc després de les nou del vespre, quan el cel encara era clar i oferia una atmosfera màgica per desgranar les notes de les cançons més personals de Guix, que va interpretar peces del seu darrer disc, Moments, al qual afegeix textures electròniques al seu pop d’autor. L’artista també va dedicar un espai als seus temes més populars, que el públic taral·lejava amb emoció, com ara En tres minuts o Una paraula. Amb el piano, acompanyava Gadel, que va entonar melodies com Saltar al vacío o I just ara, que formen part del seu treball discogràfic Delicada, de l’any 2014, on combina les arrels flamenques amb l’elegància i la calidesa de la seva veu que s’escampava entre la quietud de les extensions de vinya.

La potència de la veu de Gadel i de les mans de Guix tocant el piano oferien el binomi ideal a l’hora de versionar artistes que han influenciat la seva carrera musical, com és el cas de Joan Manuel Serrat, amb cançons com Paraules d’amor o Mediterráneo, també Jorge Drexler, amb el títol Milonga del moro judío, i Adriana Varela i el seu tango Garganta con arena. La complicitat de dos artistes, que beuen dels mateixos referents musicals, es palpava ahir sobre l’escenari, especialment quan cantaven les cançons del musical El petit príncep, produït musicalment per Guix.

Aquest va ser un dels projectes en què van treballar plegats durant uns anys, però la seva relació ve de més lluny, de quan Guix era un dels mestres de Gadel en la llunyana segona edició d’Operación Triunfo. El temps ha corregut des d’aleshores, però encara es pot intuir aquesta admiració mútua entre un mestre i una alumna que aprenen l’un de l’altre i s’admiren. Després de regalar una última cançó, País petit de Lluís Llach, es van fondre amb una sincera abraçada que va comptar amb els aplaudiments del públic.