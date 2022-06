Unes 130 persones donen escalf des de Sant Fruitós a Pedro, a un pas de la final d'«Eufòria»

Per a Pedro Da Costa (Campogrande, 1997), arribar al primer programa d'Eufòria ja era "un premi". Així ho deia a Regió7 el veí de Sant Fruitós de Bages a l'inici del seu llarg trajecte pel format musical de moda de TV3, un viatge que va concloure aquest divendres a la nit en esdevenir el quart classificat. Aquesta posició suposa tot un orgull per als seus veïns, fet que va quedar evidenciat amb la projecció de la segona semifinal al Teatre Casal Cultural de Sant Fruitós.

Poc abans de l'inici de la gala, amb 130 de les 150 entrades gratuïtes repartides, la sala va ser testimoni d'un missatge que el cantant va gravar per a l'ocasió. Un Pedro molt enèrgic i agraït, va voler reconèixer l'escalf dels seus veïns. "M'omple d'amor saber que m'esteu donant suport. Faré tot el que pugui per fer que la nit d'avui sigui inoblidable", va dir.

Un públic entregat des de Sant Fruitós va viure amb l'artista els seus últims minuts com a concursant del programa. En ser preguntats per Regió7, tots tenien un clar preferit: el bagenc Pedro Da Costa.

Entre els assistents hi havia l'alcaldessa de Sant Fruitós, Àdria Mazcuñán, que es mostra orgullosa del pas del seu veí per Eufòria i per l'èxit de convocatòria del visionat de la gala. "Estem molt contents amb la resposta. Al Teatre Casal Cultural hi ha gent del municipi, però també hi ha gent de fora", explicava. La batllessa també va expressar el seu desig de poder preparar algun acte amb Pedro al municipi. "Ens agradaria poder fer alguna cosa quan els seus compromisos laborals li ho permetin", va afirmar.

A més, Mazcuñán destaca que el bagenc ha portat el nom del municipi arreu de Catalunya. "És interessant veure que, per una cosa més, com és el pas de Pedro pel programa, el nostre nom apareix al mapa".

Una Pedro versàtil defensa les seves propostes

Pedro va defensar fins al final les dues cançons que tenia assignades. Primer ho va fer amb "Someone you loved" de Lewis Capaldi, cançó en què va mostrar el seu costat més sensible. A Sant Fruitós, aquesta interpretació va fer posar dempeus una sala que anhelava veure el seu veí a la gran final. L'emotivitat va deixar pas a la festa amb "Tudo Bem", d'Stay Homas. El bagenc va mostrar que és capaç de dominar la samba, un gènere de ball i música del seu país d'origen, amb una cançó que combina el català, el portuguès i el castellà.

Aquesta última actuació va encisar el jurat. "Un ha de ser versàtil i si no ho és, ha de demostrar que està obert a tot. Ens has sorprès amb "Tudo Bem". Ets llum", va assegurar la cantant Nina (Anna Maria Agustí), que feia de jurat en substitució d'Elena Gadel. Tot i ser lloat pels professionals, el públic va determinar amb un 29% dels bots que Pedro es convertís en quart finalista del programa. Una posició que, tot i no ser l'esperada per molts, va enorgullir els presents al Teatre Casal Cultural.