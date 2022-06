Atenció! Atenció! Tenim dues entrades per a un lector de Regió7 per assistir a la funció de «Romeu i Julieta» al Teatre Poliorama de Barcelona que tindrà lloc el 25 de juny, a les 20.30 h. Què has de fer per aconseguir-les? Respondre a aquesta pregunta i, d'entre tots els qui l'encerteu farem un sorteig. El guanyador o guanyadora rebrà les entrades per correu electrònic. Si no et toquen i ets subscriptor, també tens l'opció d'aconseguir entrades dobles fins a fi d'existències.

Qui és l'autor de l'obra Romeo i Julieta?