Compartir amb el públic la passió per la música i reivindicar la figura del mestre Joan Roure, reconegut per la seva aportació al patrimoni musical solsoní, a partir de les seves composicions i pensaments. Amb aquestes mires, en el marc de la programació del Corpus i l’Any Roure, divendres a les deu de la nit la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona revisar, amb novetats, l’espectacle "Autoretrat. Monogràfic de l’obra de Joan Roure i Jané (1921-1990)". Aquesta vegada hi actuaran també l’Orfeó Nova Solsona, Montserrat Isanta i Marc Anglarill.

Aquest muntatge, que es farà a la plaça de Sant Joan i d’entrada lliure per potenciar-ne el seu caràcter popular, combina la interpretació d’obra del catàleg del músic solsoní, algunes de les peces del qual s’han recuperat especialment per a aquest concert, amb la projecció de fragments d’una entrevista televisada de final dels anys vuitanta. El director de la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona, Albert Fontelles Ramonet, va considerar oportú incorporar aquestes imatges en el si de l’espectacle en tant que “il·lustren pensaments, anhels i la passió de Joan Roure per la música i, sobretot, per la vida”.

Al llarg del muntatge, sonaran temes emblemàtics, com “Solsona ciutat pubilla”, “L’amic Pere” o “La sardana de Solsona”, cantada per l’Orfeó Nova Solsona. I, com és habitual en la cobla solsonina, el públic serà testimoni d’un exercici de recuperació patrimonial. Així, el músic Marc Anglarill cantarà “Arriba va” en versió per a cobla. És una marxa del 1948 amb lletra del conegut escriptor Joan Serracant popularitzada arreu de Catalunya, que va convertir-se en un hit d’estiu, segons explica Fontelles. Així mateix, s’ha tret la pols a la partitura del fox lent “Nunca podré”, una de les primeres composicions de Roure, que cantarà Montserrat Isanta. Amb temes com aquest, el músic i compositor de Solsona va participar en la renovació de la música de ball influïda per la projecció de pel·lícules sonores de Hollywood i la moda dels nous ritmes i instruments que s’importaven amb les partitures americanes.

A banda d’això, també sonarà l’himne del Club Futbol Solsona en versió per a cor i cobla, cantat per l’Orfeó. La segona part del muntatge, de fet, la protagonitzaran conjuntament la Cobla i l’Orfeó Nova Solsona. Tot commemorant el centenari del naixement de Joan Roure i Jané, amb el suport de la regidoria de Cultura, ambdues formacions volen fer justícia al ric llegat del mestre en el patrimoni musical local, a partir del qual han après diverses generacions de músics solsonins.