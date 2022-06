Els vencedors i els finalistes del 10è Concurs de relats breus de Regió7 veuran aquest dimecres (18 h) reconegut el seu treball i el seu talent en l’acte de lliurament dels premis del certamen i d’inauguració de l’exposició, que es podrà visitar a l’Espai Jove Joan Amades de Manresa fins al 29 de juliol. La mostra reuneix els deu textos escollits finalistes, il·lustrat cadascun d’ells per un jove artista de la Catalunya central. Després de fer estada a l’equipament del carrer Sant Blai, els plafons iniciaran una gira per diferents espais de la ciutat que es perllongarà, de moment, fins el proper mes de febrer.

La convocatòria realitzada per Regió7, amb motiu de la primera dècada de vida del concurs, va rebre 49 originals, i en va resultar escollida com a guanyadora la peça Ment en blanc, roig encès, de la manresana Àngels Fusté. Els participants s’havien de centrar enguany en crear un text d’un màxim de 1.500 caràcters que vinculés la llegenda de Sant Jordi i la figura de Sant Ignasi de Loiola.

La segona posició va ser per Meritxell Genescà (Súper Ignasi) i la tercera per Laia Arnau (L’ombra del que un dia vaig ser), i els altres set finalistes van ser Roser Caus, Eugenia Abadal, Sílvia Mañas, Sara Pérez, Adrià Blanco, Anna Forés i Alba Llamas. El jurat del concurs, que té la col·laboració de l’Ajuntament de Manresa, va estar format per la periodista i escriptora Gemma Camps (Regió7), els escriptors Llorenç Capdevila i Jordi Estrada, l’experta en llibres i tiktoker Maryam Assakat; i la directora del Consorci per a la Normalització Lingüística Montserrat, Núria Brugarolas.

Els deu il·lustradors seleccionats per acompanyar amb les seves creacions els relats breus dels participants són Milena Castillo, Brisa Rojo, Mireia Pujol, Joel Molina, Emma Flores, Maria Claramunt, David Aguilera, Eva Jané, Mireia Lato i Laia Jaumandreu.

Sis espais d’exposició

En l’acte que començarà a les 18 h a l’auditori de l’Espai Jove Joan Amades hi seran presents Marc Marcè, director de Regió7, i les regidores Anna Crespo (Cultura) i Rosa M. Ortega (Infància, Joventut i Gent gran).

La mostra s’estarà al Joan Amades fins al darrer dia feiner de juliol (obert de dilluns a divendres, de 9 a 14 h). Posteriorment, es podrà veure a la Biblioteca del Casino (setembre), el Casal de Joves La Kampana (octubre), la Biblioteca Ateneu Les Bases (novembre), l’Espai Manresa 1522 (desembre), el Centre Cívic Selves i Carner (gener) i el Casal de les Escodines (febrer).

La guanyadora rebrà 200 euros, una subscripció digital trimestral a Regió7, un val de compra a Parcir i un petit lot de llibres. A més de l’Ajuntament de Manresa, el concurs de relats breus d’aquest diari també té el suport de la llibreria Parcir, Alba Editorial, Angle Editorial i Farell Editors.