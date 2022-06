Chanel Terrero només va necessitar tres minuts per fer una actuació d'infart i impressionar el públic europeu al festival d'Eurovisió 2022, celebrat el passat 14 de maig a Torí.

L'artista d'Olesa de Montserrat va fer història a l'edició d'enguany del certamen musical europeu. Chanel va aconseguir el tercer lloc per a Espanya amb 459 punts, la xifra més gran que ha obtingut mai una candidatura espanyola. La representat va quedar per darrere de Sam Ryder (Regne Unit), en una edició on Ucraïna, amb la banda Kalush Orchestra, es va endur el micròfon de cristall. Malgrat no sortir guanyadora, l'olesana va aconseguir la millor posició per al país dins del festival des de l'any 1995 i va batre un rècord estatal en obtenir 12 punts de vuit països diferents, la puntuació més alta que pot donar cada estat.

Un mes després de la celebració de la 66a edició del Festival de la Cançó d'Eurovisió, l'artista revela en un curtmetratge com va viure ella i tot el seu equip l'experiència de representar Espanya al certamen europeu.

Al vídeo, l'olesana se sincera i revela quins van ser els seus sentiments en ser escollida com a representant d'Espanya a Eurovisió en la primera edició del Benidorm Fest: "Va ser tan dur per la meva salut mental. Estava plorant a la meva habitació d'hotel perquè no esperava guanyar i no esperava rebre odi" comenta en relació a totes les crítiques que es van publicar a les xarxes socials després de la seva victòria. En conseqüència, la catalana va haver de tancar-se el perfil de Twitter.

Estava plorant a la meva habitació d'hotel perquè no esperava guanyar i no esperava rebre hate

El vídeo també fa un repàs als mesos posteriors a la preselecció, en què Chanel va treballar colze a colze amb un equip de sis ballarins, entre ells Pol Soto (Collbató), i els qui considera els seus dos "àngels" particulars: Leroy Sánchez, el compositor de SloMo, i el coreògraf del tema, Kyle Hanagami.

Durant vint minuts, el clip mostra imatges inèdites del procés de presentació de la candidatura al comitè d'Eurovisió, els assajos del tema sobre l'escenari italià, els moments previs a l'actuació final i les votacions, les quals Chanel assegura que va viure en Slo-Mo, és a dir, a càmera lenta.

"Chanel té molt potencial"

La cantant d'Olesa no és l'única que explica els secrets de la seva candidatura. Kyle Hanagami, coreògraf d'SloMo, explica a l'inici del vídeo que com a americà mai havia tingut interès per Eurovisió, però un cop va veure el documental que Netflix va fer en homenatge al certamen, en va voler formar part: "Espanya sempre envia el mateix; balades que no han estat ben rebudes. Volia provar una cosa diferent aquest any i Chanel ens va sorprendre".

Hanagami, que en el seu dia a dia treballa amb artistes com Jennifer López, Britney Spears i Justin Bieber, assegura veure "molt potencial" en l'artista olesana. Eurovisió ha estat la carta de presentació de Chanel com a solista i, en el transcurs dels darrers tres mesos, la cantant i actriu de musicals ha gravat el seu primer vídeoclip i ha viatjat a Miami, on ja ha adelantat que ha enregistrat noves cançons.

Així i tot, el procés d'elecció d'una cantant per defensar la candidatura que havia preparat Hanagami no va estar clara fins al final, segons revela Leroy Sánchez, compositor d'SloMo. "Volíem dur a Eurovisió una cançó per a una diva" assegura el jove, que l'any passat ja va formar part de la candidatura espanyola en composar juntament amb Blas Cantó, Voy a quedarme.

Ara, davant la càmera, els creadors del tema declaran que el més enriquidor de tota l'experiència eurovisiva no és el fet d'haver quedat a les portes de guanyar la 66a edició d'Eurovisió sinó "haver vist els eurofans espanyols tant orgullosos de la candidatura després de tants anys".