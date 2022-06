La vida de l’actriu i locutora manresana Maria Matilde Almendros ja es pot veure a través dels roll up de l’exposició que ha comissariat la periodista Elvira Altés, amb la col·laboració de la manresana Conxita Parcerisas, per a l’Institut Català de les Dones. La biografia d’Almendros, la seva vida com a actriu i com a locutora, la seva empenta com a empresària teatral, ser una veu femenina enmig d’un món d’homes a la ràdio de l’època, ser de les primeres en retornar el català a les ones i la seva vàlua en els camps artístics i professionals, com el doblatge, queden reflectits en l’exposició, que ahir es va presentar a la seu central del Col·legi de Periodistes de Catalunya, a Barcelona.

«Maria Matilde Almendros: una veu i dues passions», que és el nom que rep la mostra, fa un recorregut per la intensa trajectòria de Maria Matilde Almendros Carcasona (Manresa, 1922-Barcelona, 1995), serà itinerant i es posarà a l’abast d’ens locals i entitats de tot Catalunya. «És imprescindible comptar amb recursos que mantinguin la memòria viva de les dones i les visibilitzin», ressaltava ahir la presidenta de l’ICD, Meritxell Benedí Altés, en l’acte de presentació de la mostra. Benedí va reivindicar que «cal canviar la mirada sobre les feines que considerem extraordinàries, per continuar visibilitzant dones que han tingut vides extraordinàries, però que no es reconeixen perquè surten del referent masculí i masclista que valora només determinades ocupacions». Manresana Il·lustre Per la seva banda, l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, va recordar que és previst que en el ple municipal d’aquest dijous Maria Matilde Almendros sigui nomenada Manresana Il·lustre. Aloy va definir l’actriu i locutora com una persona pionera, que va «trencar motlles en un món masculinitzat». Aloy també va destacar que sempre va tenir molt present la seva ciutat d’origen, Manresa, per tot arreu on va anar. En la presentació de l’acte també ha participat el degà del Col·legi de Periodistes, Joan Maria Morros Cuadras, que va recordar la trajectòria en el món radiofònic d’Almendros i el relleu que va tenir en aquest àmbit i en la recuperació de la llengua catalana a la ràdio. La comissària de l’exposició, Elvir Altés, va destacar l’esforç gràfic que recullen els roll up i les novetats sobre treballs anteriors gràcies a les aportacions de familiars i amics de l’actriu i locutora. L’acte es va acabar amb una tertúlia sobre la dona i els mitjans de comunicació avui moderada per Pilar Goñi, comissària de l’any Almendros i directora de Canal Taronja, amb les periodistes Maria Rosa Badia (Cadena SER) i la vicedegana del Col·legi de Periodistes, Núria de José (La Xarxa)