El petit poble de Sant Martí de Tous, de poc més de 1.200 habitants, es convertirà un any més en l'epicentre de les llegendes. La 13a edició del festival de Llegendes de Catalunya es farà del 30 de juny fins al 3 de juliol i inclou una trentena d'espectacles de teatre, música, dansa, titelles i narració repartits en diferents espais del municipi i d'altres d'itinerants pels carrers. Serà la primera edició que es fa sense restriccions.

Entre els plats forts, hi haurà la popular Apagada del Misteri amb fragments de llegendes i la il·luminació de 5.000 espelmes i una cloenda amb el cantant d'Obeses, Arnau Tordera, amb un muntatge sobre l'obra de Verdaguer. Enguany, a més, hi haurà propostes de tots els territoris de parla catalana.

Tant la direcció del festival, liderada per Maria Hervàs i Víctor Borràs del Teatre Nu, com l'Ajuntament han destacat la qualitat de les propostes d'enguany i el fet de poder recuperar els carrers i mostrar els espectacles sense cap restricció. "Serà el primer que feu com a directors amb la normalitat aparent per la pandèmia (van començar a dirigir el festival fa tres anys) i crec que serà la millora edició, amb una programació increïble de quantitat i qualitat de muntatge", ha afirmat el regidor de Cultura de Sant Martí de Tous, Pau Mir.

Per la seva banda, el codirector Víctor Borràs, ha remarcat la voluntat de continuar recuperant llegendes i, al mateix temps, que siguin creacions contemporànies que ho vinculin amb l'actualitat. L'aposta per la nova creació és un dels pilars i per això des de de fa dos anys es va posar en marxa un programa de residències per a artistes. "Tenim un teatre petit i des d'aquest any poden venir companyies, quedar-se en uns pisos que tenim i fer les creacions a la Casa del Teatre Nu", ha detallat.

I la residència ja ha començat a donar els seus fruits. Tres dels projectes que formen part de la programació d’enguany són estrenes de companyies que han fet la residència: La Cervical, amb el 'Taller de llegendes reciclades'; Inca Teatre, que presenta 'Portes obertes, l’epíleg', i Infantilades, amb 'Infants de sol i lluna'. Durant l’edició passada, dues companyies que van fer residència porten ara el seu espectacle al DeLlegendes: Matito Titelles, amb 'Tomassa, la Xatarrina', i la Cia. Jordi Font, amb 'Ells i jo'.

Seguint aquesta mateixa línia de l’ajut als projectes de nova creació, en aquesta 13a edició també s’estrena l’espectacle '(la) Montserrat', d’Assumpta Mercader, coproducció del Festival de Llegendes.

A més, el festival participa en dues coproduccions més. Per una banda, la proposta participativa 'Foradada', de la Cia. Moll de l’Os, que en aquesta edició farà un assaig amb públic del procés de creació i representarà l’obra en l’edició vinent, i per altra, l’espectacle ritual-immersiu 'Solar', de Mos Maiorum, que s’estrenarà a Fira Mediterrània 2022 i que també es representarà en la propera edició del Festival de Llegendes.

Una edició que obre horitzons

Enguany el festival obre els seus horitzons amb la participació de companyies de tot el territori de parla catalana. Concretament, amb tres espectacles mallorquins 'Canten -i- conten', 'Irene i la terra adormida. Una rondalla per a la Nit de les Ànimes' -totes dues vinculades a la Fundació Mallorca Literària- i 'Glossa musicada', de Mateu Xuri i els Germans Martorell. Procedent del País Valencià, actuarà Va com va Teatre amb 'Tornar a les arrels', i la Cia. Teatre de la Caixeta, amb 'Per què balla en Jan Petit?'. El DeLlegendes també comptarà amb dues companyies de l’Aragó, Producciones Teatrales Viridiana, amb 'En la cadiera', i els Titiriteros de Binéfar, amb 'Dragoncio'. Per últim, enguany també hi haurà un espectacle de l’Alguer amb 'Lo Barber de l’Alguer', interpretat per Àngel Maresca i en col·laboració amb el festival Càntut.

Pel que fa a la inauguració, aquesta anirà a càrrec de d'Ensemble Spatium i un espectacle de cant dedicat a Jaume I que es representarà al castell. Serà un dels primers concerts de la seva gira. La cloenda es farà amb 'El Joglar' d'Arnau Tordera, compositor i cantant d'obeses, un muntatge dedicat a Jacint Verdaguer coincidint amb els 120 anys de la seva mort.

L'Apagada del Misteri amb 5.000 espelmes i un centenar de participants

Un dels actes més populars és l'Apagada del Misteri que compta amb un centenar de veïns del poble que fan de ballarins, músics i actors. Un any més es representaran fragments nous de llegendes sota la llum de les 5.000 espelmes repartides pels diferents punts del recorregut. També es mantindrà la cercavila Tous és Llegenda, un format que es va idear durant la pandèmia i que s'ha decidit repetir amb capgrossos i altres mostres de la cultura popular del municipi. "Volem que tothom se'n senti partícip, tenim un municipi molt actiu culturalment i val la pena aprofitar-ho", ha remarcat el codirector.

Les entrades ja estan a la venda. S'han mantingut els 2 euros per als espectacles de pagament amb l'excepció del muntatge del Misteri que seran 10 euros. Els espectadors també tindran l'opció de pernoctar en una zona d'acampada amb tendes i caravanes.