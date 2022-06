L’artista de música urbana Lildami ha publicat aquest dimarts ‘Supermercat’ (Halley Records), una nova cançó amb pinzellades de pop electrònic, rap i trap. Sota la producció d’Alex Pérez i el Sr. Chen, Lildami narra una història d’amor en un supermercat. “Una metàfora que pretén explicar que quan menys t’ho esperes, l’amor truca a la porta”, ha explicat el cantant. La peça audiovisual compta amb aparicions de companys seus del programa ‘Eufòria’ com Miki Núñez, Marc Clotet, Elena Gadel, Chung-Man i Llum, i el productor Sr. Chen i la cantant Sara Roy. El vídeoclip de la cançó ja es pot veure a 'YouTube' i arribarà a la resta de plataformes aquesta mitjanit.

El videoclip de 'Supermercat' ha estat realitzat per Pau Griera, el seu fotògraf de capçalera, i el mateix Lildami que han plasmat en imatges aquesta història d’amor romàntic i espontani en un Esclat de Terrassa. “Parla d’una persona que ja no creu en l’amor”, ha apuntat, però de sobte pot “sentir com n’és de maco enamorar-se de cop en un espai ràndom i allunyat del Tinder, que pot ser qualsevol de la nostra quotidianitat”.

El terrassenc ha descrit el seu estil com La música aquàtica, amb la barreja dels gèneres musicals -i bèsties aquàtiques- Pop i Rap, un estil que ha estat dominant en els seus dos discos d’estudi –‘Flors mentre visqui’ (2019) i ‘Viatge en espiral’ (2021)- i l’EP en constant construcció, ‘Cal Damià’.

La cançó 'Supermercat' també s’ha publicat a un mes de la celebració del Maleducats, el Festival Internacional de Música Urbana, que Lildami inspira i impulsa amb la intenció de programar els grans artistes del gènere a Catalunya. Serà el 15 i 16 de juliol a la Masia Els Bellots de Terrassa i ja estan anunciats els argentins Bizarrap i Wos, els artistes de l’escena estatal Beny Jr, Ptazeta, Quevedo o Ca7riel i els catalans Flashy Ice Cream, 31Fam, Doble, Mushkaa, Julieta i el propi Lildami.