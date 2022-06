Un homenatge a l’enyorat Jordi Fàbregas i la presència de Luar na Lubre són dos dels trets més rellevants del Desfolca’t (Festival de Música Tradicional i Popular) de Calaf, una cita ineludible del calendari estiuenc de la Catalunya central que compleix 30 anys amb la satisfacció de recuperar la plena presencialitat després de la suspensió del 2020 i l’edició amb restriccions de l’any passat. El certamen comença aquest divendres 17 de juny i, sobretot dissabte, omplirà de música diferents places del casc antic de la localitat, amb concerts fins a altes hores de la matinada. Totes les actuacions són d'entrada gratuïta.

Tot va començar quan un veí de Calaf, conegut com Joanet de les colònies, va plantejar de transportar a la població de l’Alta Anoia el model del festival d’acordionistes d’Arsèguel que va conèixer en companyia d’uns amics. L’any següent, el 27 de juny de 1992, la colla va organitzar la trobada internacional d’acordionistes i música popular, llavor d’un festival avui en dia plenament consolidat i punt de trobada dels amants del folk de les comarques centrals.

Conegut com a Desfolca’t des del 2009, i amb un pressupost de 40.000 euros, el festival s'iniciarà aquest divendres a les 21.30 h, a la plaça Gran, amb una Mostra de Música Tradicional i Popular que retrà homenatge a la figura del sallent Jordi Fàbregas, mort el gener de l’any passat. Conegut per la seva faceta de músic i activista del folk, i ànima del festival Tradicionàrius de Barcelona durant molts anys, el bagenc «va ajudar molt el Desfolca’t, a nivell logístic i organitzatiu», explica Clara Gil, una de les cinc integrants de l’organització del certamen. «Nosaltres no hi vem arribar a coincidir», afegeix, «però sempre va estar al costat del festival; mereix un homenatge i per això en l’edició d’enguany hi actuaran grups i músics que van compartir escenari amb ell».

Durant dues hores, se succeiran les actuacions de Conya Marinera (havaneres de Calaf), Meritxell Gené, Marc del Pino i Josep Pepon Villarubla, Blai Casals, Roger Andorrà i Pau Benítez, La viu viu, amb Cati Plana, Eduard Casals, Marc Figuerola i Jordi Maria Macaya. Posteriorment, al punt de la mitjanit, el sallelntí Roger Andorrà presentarà l’espectacle Electrogralla.

Dos dies d'activitat

«Estem molt contents de poder tornar a fer un Desfolca’t com els d’abans de la pandèmia», apunta Gil. La fórmula de l’èxit que ha permès arribar a complir tres dècades de vida és «el voluntariat i l’altruisme», indica: «l’organització sempre ha anat passant d’unes mans a unes altres, amb gent del poble». En els darrers anys, un dels objectius era tornar a les places després d’unes edicions en que es van programar concerts en bars i restaurants.

Després de la festa del divendres, el gruix de l’activitat s’iniciarà dissabte al matí amb un taller de pandereta amb Víctor Pedrol (10.30 h, Casino de Calaf; inscripcions a 20 euros a desfolcat.cat) i l’Espai Off, una jornada de cultura popular i un concert amb Ramon Redorta (de 10 a 13 h), al Mercat de Calaf i la plaça dels Arbres. Després de dinar, a les 17.30 h, s’iniciarà una autèntica marató de concerts fins entrada la matinada.

«Luar na Lubre ja van venir fa uns anys i pel trentè aniversari vem voler que tornessin», explica Gil sobre una de les formacions de més èxit de la península ibèrica en el gènere de la música folk. Els gallecs presentaran el disc Vieiras e vieiros, historias de peregrinos, que es fa ressò de l’empremta artística, cultural i natural del Camino de Santiago.

La llarga vetllada també permetrà escoltar les cançons d’Estatz, l’àlbum de debut d’Itzipa (17.30 h, plaça de les Eres), un duet vocal format per Anna Jané i Clara Sorolla acompanyat de Sandra Ruibal (contrabaix), Pau Duran (guitarra) i Dídac Moral (percussió). Després, serà el torn de Pasquines (19 h, plaça Ravalet), un grup de mitja dotzena de músics que es mouen entre la cançó d’autora i la tradicional amb lletres que cerquen intimitat i protesta. El grup de Sant Cugat del Vallès també interpretarà el seu primer disc, A Sol i Serena.

A la mateixa hora (19 h, plaça de les Eres), l’Orquestrina Trama, formada per joves de les comarques de la Cerdanya i l’Alt Urgell, oferirà un repertori de peces populars del territori muntanyenc.

L’actuació de Luar na Lubre i la presentació oficial del festival tindran lloc a les 20.30 h a la plaça Gran. La formació gallega va néixer el 1986 a La Corunya i des de la música celta el seu impacte en el panorama musical de la península ibèrica ha estat notable. Les històries i les llegendes dels peregrins que desfilen cada any pel Camino de Santiago són, com ja s’ha esmentat, el pòsit de les composicions del seu últim disc.

Entrada la nit pujarà a l’escenari de la plaça Gran Korrontzi (22.30 h), un grup format el 2004 que ret tribut al llegat de la música tradicional basca a partir de la trikitixa i altres instruments com la txalaparta i l’alboka. La Portàtil FM (00 h, plaça de les Eres), amb Clara Ayats (violí i veu), Francesc Marimon (acordió diatònic) i Marcel Marimon (guitarra i veu), farà ballar el públic amb un repertori en format de trio. La mateixa noble pretensió que perseguiran els bascos Moonshine Wagon (00 h, plaça Ravalet) amb la seva proposta de heavy-bluegrass.

El fi de festa el signarà Ebri Knight, a partir de les 2.30 h a la plaça Gran. La formació del Maresme presentarà el seu cinquè disc d’estudi, Carrer, que sintetitza en el seu nom l’esperit de festa i rebel·lia que els acompanya des del 2003.

«Ens agrada mantenir l’essència de la música folk», explica Clara Gil, que xifra en tres mil espectadors una bona assistència durant els dos dies del festival. De cara al futur, ara que el Desfolca’t arriba als trenta anys, l’organitzadora considera que «hem de mantenir i ampliar el que ja està consolidat». És a dir, «tenir un bon cartells de grups, continuar al nucli antic, crear ambient de festa durant tot el cap de setmana, tant de dia com de nit i programar concerts simultàniament».

I per ampliar el Desfolca’t, Gil apunta que «no es tracta d’extendre’ns a més caps de setmana sinó intentar fer més concerts». Això, però, depèn com moltes altres coses de la dotació pressupostària d’un festival que té el suport de la Diputació, la Generalitat, l’Ajuntament, les empreses col·laboradores, municipis de la zona de l’Alta Anoia i aportacions individuals que enguany s’han concretat en una campanya de micromecenatge.