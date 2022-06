El festival La Mare de Solsona torna enguany amb una combinació d’artistes catalans destacats i, per primer cop, també amb propostes internacionals. El certamen tindrà lloc el dissabte 30 de juliol en dos escenaris diferents: al parc de la Mare de la Font i a la font de la Mina de Solsona. Entre les propostes hi haurà música de cantautor, circ contemporani, stand-up comedy, dansa, il·lustració i escultura, a banda d’una zona de gastronomia de proximitat. Alguns dels noms destacats que es podran escoltar seran la formació Tarta Relena, el cantautor ebrenc Xarim Aresté i l’artista Joan Colomo. També hi haurà la cantautora solsonina Gemm Sol, la brasilera Mirla Riomar o la xilena Ana Tijoux, que actuarà sota el nom de DJ Anita Dinamita. Però, a més de la música, altres arts se sumen enguany a la programació d’aquesta tercera edició del festival, amb propostes com les de Rauxa Cia. o l’humorista Godai Garcia. També es podran veure les obres dels il·lustradors Sònia Genestar i Domènec Marmi. I Joma (Josep Maria Rius) proposa una doble intervenció escultòrica.