Falcon & Firkin estrenen aquest divendres 17 de juny el seu nou single "La Marea Vermella", sota el segell de Cases de la Música. La millor manera de tornar amb molta més música, la millor manera de continuar amb el legat que va deixar el seu darrer treball discogràfic 'Brisa de Mar', que al més pur estil mediterrani, va arribar a les nostres vides el darrer 25 de gener.

La veritat és que aquesta nova cançó és una delícia, especialment perquè arriba com a especial homenatge al Baxi Manresa, l'equip de bàsquet de la capital del Bages, que ho està rebentant allà per on va. I és que fins i tot, s'ha convertit en tot un referent dintre d'aquest esport i de la mítica lliga ACB.

"La Marea Vermella fa referència al sentiment de tota una comarca amb més de 90 anys d'història en el món del bàsquet que fa costat al seu equip en el desplaçament més massiu a Europa d'un equip català, la Final Four de Bilbao del 6 al 8 de maig de 2022. Sense mencionar el bàsquet específicament, la lletra parla del sentiment cap a uns colors, cap a una manera de viure i entendre l'esport i de poder ensenyar als nostres fills que no tot és guanyar o perdre en aquesta vida. Hi ha coses i valors més importants i els diners a vegades no ho són tot per moure il·lusions i passions arreu. Pels que hi són i pels que ja no ho poden veure, per tots els que han fet possible que encara hi hagi bàsquet d'elit en una ciutat tan petita i que ens permeti que milers d'afeccionats ens seguim il·lusionant i identificant amb els seus colors. Esperem que gaudiu de la cançó", explica l'artista.