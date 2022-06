El Festival Internacional de Música Francesc Viñas, de Moià, arribarà del 2 de juliol al 17 d’agost a la 39a edició «recobrant la normalitat», tal i com explica la seva directora, Nona Arola. El certamen programa deu concerts amb la novetat del retorn al cartell d’un espai emblemàtic que havia estat absent del festival en els darrers anys, els jardins de la casa modernista de Can Viñas. L’altra gran notícia és la participació rècord de mig centenar d’alumnes en el Campus Musical que se celebrarà del 23 al 31 de juliol.

«El 2020, només vem poder fer el concert de l’Acadèmia Internacional de Música de Solsona, amb poc públic i moltes mesures, i l’any passat vem tenir quatre masterclass i dos concerts», apunta Arola, satisfeta per poder presentar enguany un calendari amb deu actuacions i el retorn del Campus al dia a dia del festival.

Els eixos del certamen seran la veu i la música de cambra. En la cloenda del festival actuarà la soprano barcelonina Laura Brasó que, com a millor cantant catalana del Concurs Internacional de Cant Francesc Viñas que organitza el Liceu de Barcelona, es va fer mereixedora del premi que patrocinen l’Ajuntament de Moià i Joventuts Musicals. L’artista interpretarà un repertori de cançons, àries d’òpera i sarsuela acompanyada al piano per la tarragonina Berta Brull.

També amb la veu com a protagonista, s’escoltaran els Valsos amorosos de Brahms, en el 125è aniversari del naixement del compositor alemany. Els intèrprets seran el quartet vocal format per la soprano Judit Muñoz, la mezzo Helena Ressurreiçao, el tenor Joan Mas i el baix-baríton Pablo Acosta, amb Maria Mauri i Hug Vilamala tocant al piano a quatre mans.

Per la seva part, l’Ethno Orchestra passarà per sisè cop per Moià en el marc de l’estada que realitza a Banyoles. L’orquestra que dirigeixen Havar Enstad i Pau Baiges està formada per músics de folk d’arreu del món.

En el terreny instrumental, un dels plats forts serà el concert del pianista manresà Xavier Ricarte, que interpretarà el repertori Els colors de l’èxtasi, amb obres de Liszt, Franck, Schubert i Scriabin i improvitzacions pròpies. «L’hem seguit des que era petit», rememora Arola, «ha estat l’únic finalista català del Maria Canals, i ara el tindrem al Viñas».

Després de l’absència del 2021, el festival recupera el concert de l’AIMS, que es presentarà a Moià amb una formació de solistes integrada per professors d’alt nivell de l’acadèmia solsonina. Per interpretar la Serenata núm. 1 en Re Major, op. 11, de Brahms, i el Septet en mi bemoll major, opus 20, de Beethoven, pujaran a l’escenari grans especialistes com Dominik Wollenweber, corn anglès principal de la Filharmònica de Berlín, Miriam Gussek, fagot solista de la Royal Opera House, i Christoph Rahn, contrabaix solista de l’OBC, entre altres.

El festival començarà amb la Castelló Clarinet Ensemble, que entrarà als jardins de Can Viñas -un espai que el certamen no ocupava des de fa prop d’una dècada- amb un repertori que comprendrà autors des del Renaixement fins el segle XX: Vivaldi, Mozart, Barber, Dvorak i Xostakovitx.

Un altre dels atractius del programa serà el concert divulgatiu ‘Cartes a Mozart’, a càrrec de Clarifonia, amb Josep Sancho al capdavant. «Serà una trobada que inclourà explicacions i projeccions per conèixer l’univers Mozart, els compositors coetanis i instruments com el corno di bassetto, que «es feia servir per realitzar arranjaments d’òperes i poder-les tocar en grups petits, a tall divulgatiu», explica Arola.

El grup resident del festival, el Campus Trio de Maria Tió (violí), Ferran Bardolet (violoncel) i Ricard Rovirosa (piano), oferirà el programa Les dissonàncies del contrast, amb el Piano Trio n. 39 en Sol Major Hob. XV:25, de Haydn, i el Piano Trio n. 2 en Mi bemoll Major D. 929, de Schubert.

Com fa tres anys, els moianesos podran adquirir dues entrades al preu d’una per cada tres segells que certifiquin una compra en els comerços locals afiliats a l’ABIC. El festival Viñas té un pressupost aproximat de 17.000 euros i els concerts es repartiran entre el Centre Cultural Les Faixes i l'Auditori de Sant Josep, exceptuant el de Can Viñas.