Reconeix Galdric Sala que incorporar-se a Regió7 com a autor de l’acudit gràfic diari el va fer millorar en l’art del retrat. Ahir al vespre, el ninotaire i humorista va exhibir galons en aquesta disciplina amb la vuitentena d’obres de l’exposició Sant Fruitós per la cara. Caricatures de gent d’aquí que omplen les parets de la Biblioteca de la localitat fins el proper 15 de juliol. «Em venia molt de gust veure la cara que faria la gent quan es veiés», va admetre el fruitosenc abans de l’acte inaugural, una curiositat que no va trigar a tenir resposta. L’equipament es va omplir i tothom es feia fotos amb el seu alter ego bidimensional.

El novembre del 2019, Galdric Sala i el navarclí Marc Martínez van exposar a l’Espai Rubiralta de Manresa les caricatures de catorze personalitats de la comarca, amb la singularitat que cadascuna d’elles era doble perquè hi havia la mirada i el traç dels dos autors. «Després d’aquella experiència, hi va haver gent que em va demanar que els fes una caricatura, i em vaig animar a continuar, però la pandèmia va aturar el projecte», explica Sala.

Durant tot aquest temps, l’artista ha aplegat fins a gairebé setanta noves caricatures, que s’afegeixen a la desena que ja tenia fetes per encàrrec i que ha pogut incorporar a la mostra. «No és només gent coneguda o amics meus, els retratats són persones amb les que he anat coincidint al llarg de la vida», afirma el dibuixant. Hi ha noms que no passen desaparcebuts, com els de l’exalcalde Joan Carles Batanés, la mezzosoprano Mireia Pintó, el pintor Joan Descans i Jaume Grandia, veterà col·laborador d’aquest diari, però també «la dona del pa, la de l’estanc, el del taller dels pneumàtics, gent que et trobes al bar...».

Per deixar clar que no tenia cap voluntat de fer una galeria de familiars, amics i coneguts, Sala afirma que «hi ha el meu pare, però no hi ha ni la meva mare, ni la dona ni els fills». En una població que frega els nou mil habitants, Sala no ha volgut fer una llista representativa de res. «Anava a la persona que volia retratar i li demanava permís», apunta: «si me’l donava, de fet la majoria, diria que tothom, ho ha fet, li feia una foto o li deia si me’n podia passar i així ja podia fer la caricatura».

Per aquest motiu, no descarta que en un o dos anys hi pugui haver una nova tongada de caricatures que amplïin el ventall de fruitosenc amb el bust o la figura sencera plasmats per l’art de Galdric Sala. Cada retrat té el tamany d’un Din A-4 i està fet amb tinta i aqüarel·la: tothom qui ho vulgui podrà adquirir el seu al preu de 50 euros.

Amb atrezzo i tot

Explica Galdric Sala que abans de convertir-se en l’acuditaire del diari, no s’havia dedicat gaire al retrat. «Però havent de fer un dibuix cada dia, amb l’alcalde de torn o qualsevol altre protagonista de l’actualitat, vas agafant experiència», apunta. La seva capacitat ha assolit un mestratge que li reporta encàrrecs de gent que vol la seva caricatura o en demana de persones properes per regalar en un aniversari.

«Hi ha gent que he retratat amb el bust i prou i d’altres que són de cos sencer, si bé tots els rostres tenen si fa no fa el mateix tamany», indica: «en d’altres he dibuixat elements que indiquen si és un cuiner, un soldador o l’afició que tenen». Veïns de tota la vida, conciutadans vistos durant anys però amb qui «potser només he parlat cinc vegades», amics i coneguts tenen ara el seu minut de glòria a la Biblioteca de Sant Fruitós.