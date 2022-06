La periodista i fotògrafa francesa Emilienne Malfatto (1989) aborda un crim d’honor amb l’assassinat d’una dona per quedar embarassada fora del matrimoni. Es tracta d’una ficció que s’ambienta al sud de l’Iraq però que presenta un feminicidi, un tema universal que es produeix en qualsevol indret del món.

El treball parteix de l’experiència de Malfatto al país com a fotoperiodista de France-Press i s’inspira en una situació viscuda amb una amistat. El volum va rebre el Premi Goncourt a la primera novel·la 2021. Segons explica, va escriure el treball «a raig».

Malfatto va recordar que quedar-se embarassada fora del matrimoni tampoc era «gaire fàcil» fa 50 anys al món occidental. «A la dona no se la matava però sí que se l’amagava al camp. La idea que les dones no poden decidir sobre el seu cos és quelcom encara molt present. Als Estats Units hi ha el debat sobre el dret a l’avortament», reflexiona.

La fotoperiodista no va conèixer cap dona que fos assassinada pel motiu que ho serà la protagonista de la història. Però es va inspirar en el tema quan un amic seu li va suggerir que mataria la seva germana «per honor» si mai quedava embarassada fora del matrimoni. «Em vaig quedar freda, aquesta va ser la inspiració», diu.