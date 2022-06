Unes 300 persones van assistir ahir a la tarda-vespre als Jardins de la Cova de Sant Ignasi de Manresa per gaudir de l’estrena del darrer espectacle del músic i pianista manresà, Manel Camp, un concert multidisciplinari que combina música i dansa a parts iguals i que va tenir una hora de durada.

El concert va anar a càrrec del quartet de jazz format per Xisco Aguil al contrabaix, Lluís Ribalta a la bateria, Mathew Simon a la trompeta, i el mateix Manel Camp al piano.

Com que la data coincidia amb la celebració de la quarta edició del Festival de Dansa «Batecs», els músics van estar acompanyats per nou ballarines de la Companyia de Dansa Elysian Ballet, formació manresana dirigida per Laura Batallé. Les ballarines que van actuar són Tanit Càmara, Elna de Fàbregas, Carla Fernández, Gala Gómez, Jana Gutiérrez, Noa Martín, Berta Piedra, Ana Rojas i Laia Tatjé.

L’espectacle forma part del treball «De Minorisa a Carst»que commemora el 75è aniversari de Manel Camp. Està emmarcat dins dels actes programats per a la celebració del projecte Manresa 2022, una aposta estratègica de ciutat que posa en relleu els 500 anys de l’arribada de Sant Ignasi de Loiola a la ciutat i de la seva estada, de gairebé un any, on va viure un procés de transformació personal.

Per aquest motiu, amb l’espectacle «s’ha volgut mostrar un paral·lelisme» sobre la metamorfosi de les persones», comentava Manel Camp al finalitzar l’acte i també destacava el significat de del terme «càrstic» per definir com ens influeix en la presa de decisions el pasaisatge que ens envolta i la climatologia, com el vent o la pluja.

Com a cas personal, va posar per exemple la muntanya de Montserrat o la Serra de Tramuntana, dos llocs inspiradors per compondre la seva obra. D’aquesta manera, va donar a entendre la metamorfosi d’elements que es poden trobar en qualsevol composició musical feta a través de l’inspiració de l’entorn i el territori .