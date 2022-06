«Batecs», el Festival de Dansa de Manresa ha tornat amb més força i amb un augment d’activitats. Coincidint amb la seva quarta edició, el format ha ampliat el seu horari adaptant-lo a més dies. D’aquesta manera, entre dijous passat i ahir es van fer deu propostes artístiques, totes elles amb el mateix fil argumental: la quietud i la translació.

Aquest any també ha sigut el retorn del festival als carrers i places de la ciutat, tenint l’entorn de la plaça Sant Domènec com a centre neuràlgic de la majoria dels espectacles. Els altres espais que van acollir el certamen van ser la Sala Capella del Centre Cívic de les Escodines, la Sala La Gare, l’Espai 1522 i els Jardins de la Cova.

El festival va començar dijous amb «Nueses», un espectacle que parla de la necessitat del contacte humà en la societat actual a càrrec de Goretti Ribas, Mònica Vergés i Laia Miralta. I va cloure ahir diumenge amb tres propostes i amb una plaça de Sant Domènec plena.

La primera va ser «Nugar», un taller escènic i lúdic per a infants que buscava crear moviment a través de diversos elements instal·lats a la plaça Pius i Palà. A continuació, Sònia Moya va oferir «Silur» acompanyada per Maria Ribera i Manel Fortià i a on els cossos i la paraula són elements imprescindibles per rebre moviment.

Els encarregats de cloure el festival van ser els membres de la Companyia de Teatre Físic Moveo i van oferir el públic assistent «Echoes», una actuació que barreja el teatre, la dansa i l’acrobàcia.

La directora artística del Batecs i membre de la Plataforma per a la Dansa de la Catalunya Central, Laura Bataller destacava que tots els espectacles que s’han realitzat enguany buscaven «una alliberació i la necessitat de moure’ns». Com a lema, enguany el certamen es basava en la «Quietud i Translació» i tenia com a punt de partida la idea de com ens movem a través del silenci i de la música. D’aquesta manera, es volia mostrar el significat d’aquests dos mots antagònics viscuts en el moment de retornar a la normalitat després de la pàndemia.

Bataller també valorava positivament l’acollida que ha tingut l’edició d’enguany fent referència a l’essència del festival, «cal que la gent gaudeixi d’una estona de dansa i música de prop». Per últim, comentava que el «Festival Batecs» té una mirada més enllà de Manresa i del Bages perquè tot i que la majoria dels components són de casa, «també hi ha artistes de fora de la nostra comarca».