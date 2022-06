Marta Pessarrodona ha estat reconeguda amb el Premi Especial de Poesia de la Fundació Jesús Serra, que reconeix la trajectòria de l'obra poètica. El guardó està dotat amb 5.000 euros i fins ara l'han guanyat Feliu Formosa (2020) i Antonio Colinas (2021). El jurat, format per les escriptores Elena Medel i Andrea Valbuena i els escriptors Carlos Zanón, David Castillo i Ricardo Fernández, ha destacat la poesia "clara, de llenguatge rotund", en què Pessarrodona "eleva a l'art i la bellesa la música de la conversa". També ha indicat que el discurs de la premiada "té a veure amb l'observació de la realitat i eludeix el mer relat quotidià per acostar-se a la reflexió profunda, travessada sempre per la consciència feminista i el compromís polític".

Nascuda a Terrassa el 1941, Pessarrodona és poetessa, narradora i traductora. També ha cultivat l'assaig i el gènere biogràfic. Així mateix, ha traduït grans autores del segle XX i ha estat articulista en diversos mitjans de comunicació. Ha estat reconeguda amb la Creu de Sant Jordi (1997), el Premi Enric Prat de la Riba (2006), el Premi Nacional de Literatura (2011), la Medalla d'Honor de la Ciutat de Terrassa (2013) o el Premi d'Honor de les Lletres Catalans (2019). En el gènere de la poesia, ha publicat llibres com 'Berlin suite', 'Homenatge a Walter Benjamin', 'Tria de poemes', 'Animals i plantes' o 'Variacions profanes'. Altres obres són les antologies 'Poemes 1969-2007', 'A favor nostre', a cura d'Àngels Gregori, i el volum de poesia completa 'Tot m'admira'. Concurs de Poesia Fundació Jesús Serra D'altra banda, 1.263 obres d'arreu del món s'han presentat a la XV edició del Concurs de Poesia Fundació Jesús Serra, xifra que supera les convocatòries anteriors. Hi ha presència destacada d'obres de països de l'Amèrica llatina com ara Veneçuela, el Perú, l'Uruguai, la República Dominicana o el Paraguai. A la categoria superior, el premi ha estat, en català, per a 'Habituds', de Xavier Rodon Morera, i en castellà per a 'Febrero y los almendros', de Jorge Fernández Gonzalo. La cerimònia de lliurament de premis se celebrarà a la Torre Bellesguard de Barcelona l'1 de juliol.