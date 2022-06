El festival Flames de Manresa ja ha venut el 70 % d’entrades per a la primera edició

Com un punt de partida. Així conceben el seus promotors, Casa de la Música amb el suport de l’Ajuntament de Manresa, el nou festival Flames, que agafa el relleu del Vibra, un cicle nascut en pandèmia el 2020 per recuperar els directes, i que enguany se celebra amb un canvi de format: de cicle musical al llarg d’un mes a un festival de música concentrat en dos dies. La cita és ja aquest dijous i divendres, coincidint amb la revetlla i el dia de Sant Joan, amb la participació d’onze grups. Es manté l’emplaçament: l’exterior del Palau Firal però, ara sí, a peu dret. A quaranta-vuit hores de l’inici, el Flames ha venut, per als dos dies, el 70 % de les entrades, com ahir explicava Dani Castellano, director de Casa de la Música. El dia més ple, de moment, és divendres, amb Zoo de cap de cartell.

La possibilitat de traslladar a dues jornades el Vibra ja la van apuntar el juliol de l’any passat els seus responsables, sempre i quan la situació epidemiològica ho permetés. La idea, subratllava Castellano, és, amb aquesta primera edició, «encetar el camí per a poder consolidar, pas a pas, un festival a cinc anys vista. Sabíem que el despertar de la pandèmia suposaria molta més competència dels directes que el 2020 i el 2021 i que creixerien els caixets dels grups. I així ha estat. Podríem haver-nos llençat a la piscina i haver programat quatre dies de música, però la nostra idea és organitzar un certamen que puguem defensar per situar Manresa en el mapa dels festivals d’estiu». Així, l’objectiu inicial d’aquesta primera edició és rebre, apunta Castellano, «entre dos i tres mil espectadors». Tot i que el format i la situació és poc comparable, la segona edició del Vibra va rebre 4.500 persones en vuit nits de concerts, 1.500 més que l’any de debut, el 2020. Però el fet que més del 40% del públic que va assistir als concerts al Palau Fira provingués de fora de la Catalunya Central (el 42% del Principat i el 3% de l’Estat espanyol) va apuntalar la idea de transformar el certamen en un festival de música concentrat en dos dies. Exhaurit l’abonament de 35 euros limitat a 500 persones per als dos dies, les entrades per al festival (que oscil·len entre els 12 i els 30 euros) i l’abonament de 40 euros per al festival es pot adquirir a vibrafestival.cat (l’antiga web ja transformada en Festival Flames). La venda, diu Castellano, «s’ha animat molt els darrers dies, a última hora». El dijous 23 de juny, el Palau Firal obrirà les seves portes a les 20.00 hores per acollir les actuacions dels olesans Lal’ba, Smoking Souls, i dos caps de cartell, Los Chikos del Maíz i Lágrimas de Sangre. JazzWoman tancarà una nit, sobretot, de «música urbana». El divendres 24 de juny, les portes s’obriran a partir de les 19 hores. Serà el torn de Lil Russia, Xavi Sarrià, Zoo, Auxili, El Pony Pisador i els manresans Tropical Galaxia.