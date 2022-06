La Llançadora, la nova xarxa d’arrel de la Catalunya central formada pels esbarts Nou Sant Jordi de Gironella, Dansajove de Navàs i l’Esbart Vila de Sallent, va presentar dissabte Fiblades, el primer espectacle creat per aquesta fusió, omplint amb més de 450 persones el pati de butaques de la Fàbrica Vella de Sallent. Fiblades, creat per la ballarina i directora Nuria Hontecillas, és un espectacle coreogràfic que recull la vida a les colònies tèxtils dels tres municipis amfitrions posant de relleu l’abús, l’explotació laboral o la silenciada homosexualitat en un sistema colonial reclús i opac. L’espectacle, amb 21 ballarins, fa un recorregut per les etapes i vides de les persones que vivien a les colònies, amb una clara representació del poder gràcies a la interpretació de l’amo i el capellà. Un grup de dones transiten entre l’adaptació al sistema i l’empoderament, posant sobre l’escenari temes amb una connexió directa amb les lluites socials actuals. El projecte ha tingut el suport de Fira Mediterrània que ha incorporat dos artistes de trajectòria professional per dur a terme un assessorament en el procés de creació en l’àmbit de la dramatúrgia i la proposta coreogràfica, oferint així noves mirades i a la dansa d’arrel.