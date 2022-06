El Mapa de Llibreries d’Espanya 2022, elaborat per la Confederació Espanyola de Gremis i Associacions de Llibreters (CEGAL), indica que hi ha un total de 2.977 llibreries a l’Estat, el 15,2% de les quals estan a Catalunya amb 453 botigues, el territori amb més llibreries, mentre que la Comunitat de Madrid en té 402. L’estudi ha identificat 2.977 llibreries independents a l’Estat, 231 menys que l’any anterior. En el cas de Catalunya, l’any passat se’n van comptabilitzar 438 i aquest any hi ha 15 llibreries més. CEGAL destaca que la xifra es redueix degut a la metodologia de depuració de les botigues que no mantenen la venda de llibres com activitat rellevant, tot i recollir que s’han tancat i obert noves llibreries.

El mapa, presentat aquest dijous, s’ha fet amb la col·laboració de la Direcció General del Llibre i Foment de la Lectura, del Ministeri de Cultura. No formen part del cens les llibreries que només venen en línia o que estan integrades en cadenes de llibreries amb més de 25 locals amb el mateix nom comercial. L’Estat té una mitjana de 6,2 llibreries independents per cada 100.000 habitants i pels municipis de més de 500.000 habitants, la ràtio de llibreries per 100.000 habitants se situa en el 8,3%. Segons el mapa, el 24% de les llibreries a Catalunya, que han contestat l’enquesta i representen el 22% del total, té una facturació entre 150.000 i 300.000 euros, el 22%, entre 30.000 i 90.000 euros i el 18% entre 300.000 i 600.000 euros. Així mateix, el 3% té més d’1,5 milions de facturació; el 10% de 600.000 a 1,5 milions; el 16% de 90.000 a 15.000 i el 7%, menys de 30.000 euros. Així mateix, s’incrementa el nombre de llibreries amb una facturació més gran: del 37% de llibreries que han incrementat la facturació, la distribució es registra en els intervals amb més gran pes, a partir d’150.000 euros a més d’1,5 milions. L’informe destaca que més de la meitat de las llibreries (52%), facturen anualment més del 80% en venda de llibres, superant els 150.000 euros anuals. El cens també ha identificat la presència i visibilitat digital del sector respecte a la disponibilitat de pàgina web (67%), xarxes socials (84%) i fitxa comercial Google My Business (93%).