Vinculats a la Casa de la Música, la meitat al segell Propaganda pel Fet i amb la música urbana, reivindicativa i combativa com a nexe d’unió. Els cinc grups que avui obriran el Festival Flames de Manresa comparteixen alguna (o totes) d’aquestes característiques. El festival, que agafa el relleu del Vibra, celebrat els darrers dos estius de pandèmia, es presenta com un primer experiment del que vol ser: «un festival mitjà, sostenible, còmode i que tingui en compte el públic», explica Dani Castellano, director de la Casa de la Música, promotors del certamen amb el consistori manresà. La previsió és que, entre avui i demà, passin pel Palau Firal de dues a tres mil persones. De moment, divendres, amb Zoo com cap de cartell, és la jornada que, quant a entrades, està tibant més. En el cap dels organitzadors, explica Castellano, hi ha festivals com el Bioritme de Torelló o l’Esperanzah d’El Prat, models basats en la «cultura conscient», apunta Castellano: «És cap a on volem anar i aquesta edició és la primera pedra».

El cartell, confeccionat fa mesos quan encara «no teníem clar que acabaria passant però sí que volíem continuar apostant pels directes, ara en format festival», el formen majoritàriament grups que «han passat per la Casa de la Música, amb els quals tenim una relació», que responen a «l’esperit que ens defineix» i que, en la seva majoria, «presenten treball nou». És, diu Castellano, un cartell «eclèctic», que oferirà una àmplia visió del que es cou en l’escena valenciana (amb 6 dels 11 grups programats); amb una dosi de música urbana molt clara (avui els «infiltrats serien els Smoking Souls, rock fosc) i també de fusió d’arrel (demà. amb Xavi Sarrià i El Pony Pisador). El festival suma una quota de grups emergents (com els olesans Lal’Ba -que obriran avui el festival- o els manresans Tropical Galaxia -que el tancaran demà) i també d’artistes femenines, en solitari o en banda, com les raperes JazzWoman o Lil Russia.

Avui seran prop de set hores de música en directe al Palau Firal (de les 20.30 a les 03.15 h) amb cinc concerts: «tots els artistes oferiran el seu xou complet», explica Castellano. Al darrere, per fer possible que el festival rutlli, hi haurà una cinquantena de persones entre tècnics, muntatge, seguretat, escenari, taquilles i entrades.

El cartell d'avui

Los Chikos del Maíz

Los Chikos del Maíz és un grup de rap polític i social format pel Nega (Ricardo Romero, MC i productor), Tony El Brut (Toni Mejias, MC) i DJ Bokah (DJ i productor). Considerats com un dels principals referents del rap polític espanyol, el grup valencià -que pren el nom d’un relat de Stephen King- es caracteritza per unes lletres àcides, sarcàstiques i i irreverents. Hip hop combatiu on no hi entra la correcció política. És la seva única actuació -a dia d’avui- a Catalunya. Avui, 23.05 h

Smoking Souls

El grup valencià, nascut a Pego el 2010, són els infiltrats en la primera jornada d’un festival amb un cartell on predomina la música urbana. Carles Caselles (guitarra i veu), Pau Camps (guitarra) i Josep Bolu (bateria), amb el baixista Marc Miralles porten el seu rock de guitarres per presentar el seu últim treball, La cura (Propaganda pel Fet). Set temes contundents de rock esmolat i èpiques melodies per a un cinquè disc que ha tingut un productor diferent per a cadascuna de les cançons. Avui, 21.30 h

Lal’ba

Els olesans portaran a Manresa una proposta musical que parteix d’una fusió d’electrònica amb ritmes llatins. Van debutar el 2021 amb el treball Lal’Boom; han publicat el senzill Foc, amb la col·laboració d’Adrià Salas de La Pegatina, i Quan arribi Lal’Ba, new pop estiuenc. Avui, 20.30 h

Jazzwoman

Després d’haver presentat Maléfica (2020), el seu àlbum debut, JazzWoman, la rapera d’Aldaia va publicar el març Atlantis (Propaganda pel Fet), un treball en el qual experimenta amb la tradició i les sonoritats urbanes amb les col·laboracions de Pep Gimeno Botifarra, Lildami, Elane, Nativa, MC Kea o Awakate. Fusió de trap amb cants tradicionals valencians per carregar contra les injustícies, com el masclisme. Avui, 02.15 h

L’escenari canvia d’ubicació perquè el so sigui el menys molest possible per als veïns de la zona

Com en les dues edicions del Vibra Festival, el nou Flames se celebrarà a l’exterior del Palau Firal però amb un canvi d’ubicació de l’escenari. Com explica Dani Castellano, director de Casa de la Música, organitzadors del festival amb l’Ajuntament de Manresa, el trasllat de l’escenari del davant de la façana de l’edifici del Palau Firal a un dels laterals s’ha fet pensant en què «l’impacte sonor» sigui el menor possible perquè, si el vent no fa nosa, desviarà el so cap a la «part menys poblada de la ciutat». Les actuacions, ara ja sense restriccions horàries, començaran avui a les 20.30 h i acabaran, aproximadament, a les 03.15 de la matinada. En el recinte hi haurà una zona de bar, una de restauració amb quatre food-trucks (Panzer 8, La Truiteria de Crismiou, Byebyeblat i Xurreria Gómez) i un espai per als WC mòbils. L’obertura de portes, avui, serà a les 8 del vespre.