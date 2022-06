Una revetlla diferent. També en flames, però sense espurnes. Flames creades per l’ambient que es va construir dijous a la nit i la matinada de divendres al Palau Firal de Manresa en la primera de les dues nits del festival musical. El Flames pren el relleu de l’antic Vibra, celebrat a Manresa els dos anys anteriors.

El festival Flames va reunir unes 800 persones que van anar arribant al recinte de manera molt esglaonada, amb ganes de gaudir dels olesans Lal’ba, els valencians Smoking Souls, Los Chikos del Maíz i Jazz Woman, i Lágrimas de Sangre, aquests darrers del Maresme. Va ser una nit de revetlla de Sant Joan essencialment musical.

La nit, organitzada per Cases de la Música i l’Ajuntament de Manresa, va tenir una evolució in crescendo. Els olesans van estrenar l’escenari al vespre, quan la nit encara no havia arribat del tot i amb el primer públic que anava entrant al recinte. Lal’ba va aprofitar per tocar en directe el seu primer single “Per mi”, que ha vist la llum aquesta setmana. Des de l’inici, els assistents estaven entregats als grups del dia. L’espai exterior del Palau Firal va anar animant-se amb el concert dels valencians Smoking Souls, amb cançons dels seus dos últims àlbums, la Cura i Translúcid, que compartien amb el públic. I l’ambient es va mantenir fins al final de la nit, tancada per Jazz Woman (“Atlantis”, 2022). Abans havien passat per l’escenari del Palau Firal Los Chicos de Maíz i Làgrimas de Sangre, amb el repertori conegut.

Amb Lágrimas de Sangre es va viure un dels plats forts de la nit. Amb ells van tornar les populars olles entre el públic, de les que, per raons òbvies de la pandèmia, no se n’havia tingut notícies en els darrers dos anys. Olles, agrupació de joves, i festa. Lágrimas de Sangre presentaven “Armónico desorden” (2022), el seu darrer àlbum. En el programa van incloure algun dels seus clàssics, com “Cuando sale el sol”, i van tenir moments d’estreta connexió amb el públic quan van destacar la presència a l’escenari del manresà Ricard Cots, membre del grup del maresme, encarregat dels teclats i guitarra, qui va tenir un fort protagonisme i va ser molt ovacionat pel públic.

Avui se celebra la segona i última part del festival amb la presència de Lil Russia, Xavi Sarrià, Zoo, Auxili, El Pony Pisador i Tropical Galaxia, i es preveu que el recinte aculli més de 1500 persones.