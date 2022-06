El Conservatori Municipal de Música de Manresa celebrarà, entre dimarts i dimecres, el primer Stage de Bandes, amb l’al·licient de la participació de la trompetista i cantant avinyonenca Alba Careta i d’un concert final per mostrar la feina feta a la plaça de Crist Rei (dimecres, a les 18.30 h). La trobada aplegarà 92 instrumentistes de vent i percussió.

La directora del Conservatori de Música, Carme Botifoll, exposa que amb aquesta nova iniciativa es proposa un treball «diferent al de la resta del curs per animar els alumnes de vent a participar en les bandes infantil i simfònica». Però, a més de les formacions del centre, també s’ha convidat a participar-hi exalumnes del mateix centre musical manresà que ja estudien a l’ESMUC, i les escoles de música del Bages. Així, hi haurà alumnat de l’Escolania de Montserrat, de l’Institut Escola Artístic (IEA) Oriol Martorell de Barcelona i de l’Escola Municipal de Música de Callús.

Botifoll vol agrair als directors de les dues bandes (Anna Òrrit, professora de flauta travessera, dirigeix la infantil; i Naüm Monterde, professor de clarinet, dirigeix la simfònica) i als dos caps del departament de vent (Ramon Torremilans, professor de percussió; i Joan Baptista Domènec, professor de tuba) que tinguessin la idea de tirar endavant aquesta proposta, «que permetrà la connexió entre les dues bandes [la infantil, amb alumnes des de 2n o 3r de grau elemental (9-10 anys) a 1r o 2n grau professional (14-15 anys); i la simfònica, amb alumnes de 3r a 6è de grau professional] compartint assajos, tallers i dinant plegats, i fent la pinya més gran, convidant exalumnes i també instrumentistes d’escoles del voltant».

Dimarts la trobada serà durant tot el dia, amb dinar inclòs. Faran assajos parcials i tallers d’educació corporal, respiració, percussió corporal... I dimecres tindran la participació d’Alba Careta, que els oferirà una classe magistral al matí i treballarà amb ells per preparar el concert del mateix dia a la tarda.

En el concert hi haurà dues peces que interpretaran conjuntament tots els participants. Es tracta d’A saber del disc Alades (2020) d’Alba Careta i de La griva, el tord i el gall, una cançó tradicional que forma part de l’espectacle Ulls clucs en el qual participa la cantant i trompetista avinyonenca. Els arranjaments d’aquests dos temes els ha fet David Sisó, pianista i professor de llenguatge musical del Conservatori. A més, en el repartiment també hi haurà un parell de temes del correfoc de Manresa i altres peces variades: Waltz n. 2 de Xostakóvitx, The Tempest de Robert W. Smith, Vida de rico de Camilo... El concert es farà a Crist Rei «per donar visibilitat als alumnes de les bandes». En altres ocasions, els concerts de les bandes s’havien fet al Passeig, davant del Casino, perquè tradicionalment era on actuava la desapareguda Banda Municipal de Manresa. Però ara en aquest emplaçament hi ha terrasses.