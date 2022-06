Després de dos anys de pandèmia, l’antic Vibra s’ha reformulat per oferir dues jornades intensives de música al Palau Firal de Manresa coincidint amb Sant Joan. En total, el Festival Flames va acollir onze grups i gairebé 2.500 persones per gaudir de la normalitat després de les restriccions de la pandèmia. Molts dels grups van remarcar la importància del directe i la connexió amb el públic.

La forta presència de grups valencians reconeguts en el panorama musical va ser un incentiu clar per al festival, que va triomfar especialment el segon dia amb grups com Xavi Sarrià, Zoo i Auxili, i els barcelonins El Pony Pisador que van portar una música més festiva. Després d’una primera jornada amb menys afluència, però amb un públic molt entregat que va donar-ho tot amb propostes com les de Lágrimas de Sangre i Smoking Souls, divendres el Palau Firal va duplicar l’assistència. La música va anar acompanyada d’un ambient antifeixista manifestat pels càntics que sonaven en sincronia a les lletres dels grups. Entre tobogans, estrelles que no s’apagaven, viles de Su i brúixoles, Manresa va gaudir de més de set hores de música en la segona sessió del Flames, amb l’imaginari d’haver posat el fonament del festival a la capital del Bages.