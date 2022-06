Castellbell i el Vilar celebra, com Puig-reig, el 42è Festival Internacional de Cant Coral Catalunya Centre, organitzat per la Capella de Música Burés, que es farà el 8, 9 i 10 de juliol. Enguany, desprès del parèntesi per la pandèmia i una darrera edició en què es va restringir la participació només a corals del país, la Capella de Música Burés torna a convidar corals d’àmbit Internacional. Els concerts a Castellbell i el Vilar es faran en l’escenari del Casino Burés on el divendres dia 8 de juliol a dos quarts de deu del vespre, actuarà el Manhyia Palace Choir de Ghana. L’endemà dissabte dia 9, també a dos quarts de deu del vespre, serà el torn de la Camerata Vocale Sine Nomine de Cuba, que també actuarà a Puig-reig. Finalment, el diumenge dia 10 a les 8 del vespre, els amfitrions, la Capella de Música Burés acompanyada de la Coral de Salelles presentaran conjuntament el concert "Reis sense Corona”.

La venda d’entrades anticipades es pot fer online a www.entrapolis.com; i per telèfon: 626565769