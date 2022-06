Després de la reformulació de l’any passat del tradicional Festival Festival Internacional de Cant Coral Catalunya Centre, arran de la Covid-19 i la suspensió i cancel·lació de l’edició de l’any 2020, la Polifònica de Puig-reig i l’Ajuntament de Puig-reig tornen a organitzar el certamen amb la programació i participació de corals estrangeres, de nivell internacional, on en aquest cas, hi predominarà la joventut. Enguany hi participaran les formacions Corona del Mar High School Madrigal Singers, provinent dels Estats Units; la Camerata Vocale Sine Nomine, provinent de Cuba; el Coro de Jóvenes de Madrid i els amfitrions, la Polifònica de Puig-reig. “Esperem que sigui un èxit i que hi hagi gent tots els dies, estem molt contents amb les corals que venen i com es presenten i esperem que totes corresponguin a la qualitat i nivell que indica el seu historial” ha destacat Maria Rosa Riera, la presidenta de la Polifònica de Puig-reig.

Tal com ha explicat Riera, les dates s’han avançat respecte a altres edicions, però s’ha fet per facilitar la visita de les corals estrangeres. Els concerts es faran el dimecres 6 de juliol (21.30 h) amb l’actuació de la coral Corona del Mar High School Madrigal Singers i el diumenge 10 de juliol (20 h) al pavelló d’esports amb l’actuació de les altres tres corals participants, la Camerata Vocale Sine Nomine, de Cuba; el Coro de Jóvenes de Madrid i la Polifònica de Puig-reig. Les entrades pel concert de dimecres costaran 10 euros, i pel diumenge tindran un cost de 10 euros anticipada i de 12 euros a taquilla. Ja es poden adquirir les entrades anticipades a Iglesias Fotògrafs així com l’abonament pels dos concerts al preu de 16 euros. Sardanes Pel que fa a les sardanes, les audicions s’inicien avui dimecres 29 de juny a dos quarts de 10 del vespre a la Plaça Nova, amb la participació de la Cobla Lluïsos de Taradell. Les ballades continuaran amb La Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, el dia 13 de juliol; la Cobla Principal de la Bisbal, el dia 20 de juliol. Finalment, i com a darrera proposta d’aquesta edició, hi haurà la participació de la Cobla Amsterdam, el dia 27 de juliol. Les audicions seran totes a la plaça Nova a les 21.30 hores. El regidor de Cultura de l’Ajuntament de Puig-reig, Jesús Subirats, remarca que per al poble de Puig-reig el festival suposa una gran tradició i que és un esdeveniment que s’ha de mantenir. A més a més, assegura que poder-ho tornar a celebrar amb normalitat després de dos anys significa un moment d’alegria i de celebració. “És una gran oportunitat per escoltar i veure actuar aquests excel·lents cors d’arreu del món” ha destacat.