Torna el SonaB. El festival dels vespres d’estiu de Berga dedica la 6a edició a l’eclecticisme, ja que englobarà propostes de nous formats i comptarà amb la participació d’artistes i grups emergents que estan formant part de festivals i programacions molt diverses d’arreu del panorama musical català i internacional, i també amb espai per a una proposta berguedana.

Enguany, el festival inclourà actuacions en les quals la combinació entre la veu i l’experimentació seran l’eix central. En aquest sentit, hi haurà propostes que barrejaran l’electrònica amb versions de temes actuals, música que ens aproparà al cant gregorià, propostes d’arrel o músiques del Mediterrani, així com temes de flamenc i, fins i tot, jazz amb un aire pop. El SonaB de 2022 inclourà cinc concerts gratuïts que es portaran a terme els dijous, del 30 de juny al 28 de juliol, en diferents espais i places del barri vell. Les actuacions es faran a les 21:30 h i aquest any també es programaran un parell de tallers vinculats a dues de les actuacions musicals. El festival està impulsat per l’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Berga i compta amb el suport de la Diputació de Barcelona.

La regidora de Cultura, Roser Valverde, ha destacat la qualitat de les propostes del festival. “Aquest any fem una proposta de festival diferent amb uns espectacles i artistes variats i de format especial, que esperem que també aportin una reflexió al voltant de la música com a espai d’experimentació”. Valverde també ha valorat positivament la recuperació dels tallers assegurant que “a poc a poc anem retornant a la vida prèvia a la pandèmia i anem recuperant la quotidianitat, i això sempre és quelcom que cal valorar positivament”.

Música en bucle

La formació berguedana Duo Loopa obrirà el SonaB el dijous, 30 de juny, a la plaça del Forn. El festival començarà amb un taller titulat ‘Creació musical a través dels loops’, a càrrec de Guillem Cardona. L’activitat consistirà en compondre la versió d’un tema conegut amb un estil molt personal i de forma interactiva amb el públic assistent. Es tracta d’un taller de creació musical per aprendre els elements bàsics que necessita una cançó, la seva estructura i la producció en directe. El taller es farà a les 19 h, a la plaça del Forn.

El duet berguedà Duo Loopa format per Mariona Puig i Guillem Cardona oferirà una actuació titulada ‘Música en bucle’, que es durà a terme a les 21:30 h. Es tracta d’una proposta que inclou versions dels temes més coneguts del panorama musical amb un toc únic. Gràcies a la veu, la trompeta, el beatbox i una loopstation, el duet és capaç de crear en directe tot un concert des de zero. Una proposta nova, diferent i única en el panorama musical català.

Misticisme quotidià

La plaça de Santa Magdalena acollirà l’actuació de la formació Alexandrae, el 7 de juliol. Alexandrae és el projecte musical dels artistes multidisciplinaris, Marc Vilajuana i Elena Tarrats. El duet crea i transmet a partir del que anomenen misticisme quotidià, un llenguatge musical propi que trasllada sons vocals antics i arcaics al terreny contemporani. S’interessen pel diàleg entre una cultura i misticisme antic i la quotidianitat contemporània, tractat des d’una vessant minimalista. Teixeixen música calmada i respectuosa utilitzant els mínims ingredients possibles. Busquen l’essència en la recuperació d’allò ancestral, deixant de banda el racionalisme i comunicant des d’un misticisme quotidià tot allò que creuen que cal ser dit.

Amb la proposta ‘Gaudeamus Omnes’, el primer LP del duet, ens ofereixen un repertori de cançons de composició pròpia, creades a partir d’improvisacions i amb lletres que aborden temàtiques socials contemporànies. Alguns dels temes són textos traduïts al llatí amb la intenció de traslladar l’oient a la sonoritat i l’imaginari de la música antiga. L’actuació es farà a la plaça de Santa Magdalena, a les 21:30 h.

Veu, cor i emoció

La plaça de Sant Pere acollirà un taller i un concert amb Alba Morena, el 14 de juliol. A les 19 h, es farà un taller titulat ‘Veu i cor’, tenint en compte que la veu és una eina d’expressió i autoconeixement molt potent. L’activitat consistirà en conèixer eines i recursos per aprendre una rutina bàsica i essencial de relaxació i escalfament de la veu (estiraments, respiració, exercicis tècnics, etc.) per fer individualment a casa. Tot seguit, es faran jocs dinàmics de cor i improvisació.

Alba Morena (veu, teclat i bases electròniques) en format de trio presentarà el seu primer treball autoeditat ‘La Dos Edades’ acompanyada de Carmela Cristos (cello) i Marta Rosselló (violí). La cantant, compositora i productora canta des de cant líric fins a jazz, incloent-hi gèneres mediterranis i aflamencats, que fusiona amb un estil de producció propi. Parteix d’un so urbà alternatiu i hi incorpora tocs de música clàssica. La seva música emociona i, a la vegada, ofereix una experiència intensa, nostàlgica i potent.

En la proposta presentada al SonaB s’interrelacionen diferents gèneres: des de l’electrònica a la música urbana, passant per la música clàssica, el flamenc i els gèneres alternatius. Hi aborda temes com el suïcidi, el dol, l’amor tòxic i la consciència-herència familiar, entre d’altres. Un camí que va des de la seva infància fins a una complicada maduresa, on barreja versions i peces originals. L’actuació es farà a les 21:30 h.

Músiques d’arrel i electrònica experimental

Tarta Relena protagonitzarà la quarta actuació del SonaB titulada ‘Fiat Lux’, que es farà el 21 de juliol, a la plaça de Francesc Palau i Quer (plaça de la Pietat), a les 21:30 h. La formació va néixer l’any 2016 com un projecte de dues cantants, Marta Torrella i Helena Ros, per explorar a capella les sonoritats de diferents estils de músiques vocals. Lluny de voler crear un segell d’allò tradicional i de definir la mediterraneïtat, Tarta Relena vol fer-se seu un repertori que va des de músiques de tradició oral fins a cançons d’autor que d’una manera o altra es relacionen amb l’àrea geogràfica del Mediterrani. Un dels punts forts del projecte és la complexitat en la senzillesa i la màxima expressió amb el mínim d’elements. En el repertori hi conflueixen els recursos de diferents tècniques vocals (flamenc, líric, tradicional, jazz...), que permeten una vasta exploració de les possibilitats de la veu.

Des de la seva creació, la trajectòria de la formació no ha parat de créixer, tenint presència en diversitat d’escenaris catalans i incrementant considerablement els concerts internacionals. Enguany, Tarta Relena ha estat un dels grups que han actuat al Primavera Sound i al Sónar.

So expansiu i transgressor

El festival SonaB es clourà el 28 de juliol amb l’actuació de Joana Gomila i Laia Vallès, al Claustre del Convent de Sant Francesc, a les 21:30 h. Amb el disc ‘Folk Souvenir’ la manacorina Joana Gomila, va capgirar el món de la música tradicional d’una manera molt personal i atrevida. En aquest nou disc, “Paradís”, Gomila parteix d’un nou format a duo amb la sabadellenca Laia Vallès. Amb un so expansiu i transgressor (teclats, sintetitzadors, samplers), aprofundeix en l'esperit de recerca i experimentació que va donar impuls al seu debut a la vegada que n’eixampla el llenguatge sonor incorporant cançons de composició pròpia que ens obliguen a replantejar-nos tot el que sabíem d’ella i la mena d’artista que tenim davant.