L’Espai 7 del Centre Cultural el Casino de Manresa estrena aquest divendres, 1 de juliol, l’exposició Camins d’aigua, de l’artista Yolanda Urango i Serrano. La mostra, que es podrà visitar fins al 24 de juliol, està organitzada pel Centre Cultural el Casino amb motiu del Premi Lacetània a la Trajectòria Artística que se li va atorgar el 2021, un guardó que atorga el Cercle Artístic de Manresa dins la convocatòria organitzada per Òmnium Bages-Moianès.

L’acte d’inauguració es farà a les 7 de la tarda amb l’assistència de primer tinent d’alcalde i regidor de Presidència de l’Ajuntament de Manresa, Valentí Junyent Torras; el president del Cercle Artístic de Manresa, Joan Carrió Grau; i l’autora de l’exposició, Yolanda Urango Serrano.

Camins d’aigua convida els visitants a una passejada per tot un seguit d’obres realitzades amb la tècnica de l’aquarel·la. Els materials utilitzats són principalment pigments de colors i aigua sobre paper i la major part de les obres són de nova creació, però també s’inclou alguna de les pintures dels inicis d’Urango pel fet d'haver rebit el Lacetània per la seva trajectòria artística.

El públic podrà veure des de bodegons amb vaixells fins a un pa acabat de sortir del forn i una sèrie de paisatges: neu, marines, aiguamolls i llocs propers a l'entorn de l’artista. Una representació de tot allò que l’envolta i del qual vol deixar-ne constància amb els seus pinzells. A més, les peces combinen materials com el carbonet en pols i líquid, amb la finalitat de provar noves textures i gaudir de nous materials.

L’artista

Neix al Pont de Vilomara el 8 d’agost de 1964. Actualment viu a Manresa. De sempre ha tingut afició per les arts plàstiques. Tot i que no va cursar estudis d’art, la pintura ha estat molt present a la seva vida, sobretot a partir de l’any 1992 quan es va presentar el seu primer concurs de pintura ràpida per la Festa de la Llum a Manresa. A partir d’aquí, aquests tipus de concursos es van convertir en la seva millor escola d’art, fins avui. En aquells anys també va entrar al Cercle Artístic de Manresa, per aprendre la tècnica de la pintura a l’oli, i encara hi continua vinculada, però ara com a cap de taller d’aquarel·la. Aquesta activitat, i les classes que imparteix a L’Atelier Escola d’Art, diu que li serveixen per estar sempre en contacte amb aquesta tècnica.

Fa molts anys que continua participant en els nombrosos concursos de pintura ràpida que hi ha arreu de Catalunya i fora de la comunitat. Això li ha donat l’oportunitat de conèixer molts indrets i a molts pintors d’arreu. Al llarg d’aquest bagatge ha obtingut diferents premis i les seves obres han estat adquirides per col·leccions particulars, i ha tingut l’oportunitat de participar en nombroses exposicions col·lectives i individuals. El novembre del 2021 va rebre el premi Lacetània a la Trajectòria Artística.