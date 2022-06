Com ha imaginat el compositor sallentí Carles Cases el viatge que va fer sant Ignasi des de Loiola i fins a Manresa? Com l'ha projectat?. Com un pelegrinatge concebut com a «conflictiu, una mica atropellat, entrebancat», amb el qual, confessa, «m’identifico». Un trajecte que Cases ha traslladat a una partitura titulada Mots visionaris (o Lo Sant) que s’estrenarà el proper 14 de juliol en el tercer concert del cicle Sons del Camí, que organitza l’Ajuntament de Manresa, i que se celebrarà del 7 al 22 de juliol a la capital del Bages. Mots visionaris és, explica el músic, «un encàrrec» del consistori que, inicialment, havia de ser un projecte més ambiciós que ja tenia la complicitat del País Basc però que s'ha transformat en una única peça, creada al capdavall «sense encotillaments d’estil ni de durada».

«No soc cronista, soc compositor i per tant he volgut que el viatge que fa sant Ignasi sorgís de la meva imaginació». I l'ha posat en solfa sense «buscar un excés d'informació però amb tot el rigor creatiu». Imaginació per a un tema, d’uns vint minuts, que «no sona gens a Carles Cases fins que no arriba al final, quan Loiola recala a Manresa. En aquest punt sí perquè he reversionat una obra meva, Diàlegs de pau». Segons apunta el sallentí, és el llenguatge el que ha canviat: «quan componc, sempre tibo d’alguns estils molt concrets, com el minimalisme, el barroc, el jazz... però aquesta vegada he begut més de la música contemporània, que no és el que faig habitualment» per narrar un passat llunyà adaptat al present. El resultat és «una música molt cinematogràfica, d’una pel·lícula en blanc i negre; i fosca, quant al color del so».

La peça està instrumentada per a deu músics: el mateix Cases al piano, acompanyat a l’escenari per Alberto Reguera (violí); Sveta Trushka (violoncel); Aitor Canales (viola); Manel Fortià (contrabaix); Almudena Martínez (trompeta); Quim Ollé (flauta), Gabriel Amargant (saxo) i el jove clarinetista de Fonollosa, Jan Badia. Xavier Cazeneuve, historiador i especialista en música de cinema, explicarà els relats musicals dedicats a Sant Ignasi. El primer assaig amb tots els músics, dilluns, «ha estat una grata sorpresa. Estic content de com sona», remarca. Aquesta primera part d’estrena es completarà amb 4 o 5 peces en format trio (Cases, Reguera i Trushka) o quartet (amb Canales) del repertori del sallentí, amb la interpretació de temes com In love. La part final del concert, amb la veu de Saphie Wells, se centrarà en cants espirituals negres, un dels repertoris que formen part de l’àmplia cartera de Cases.

Els viatges després de la covid

La pandèmia va fer suspendre al compositor sallentí diverses gires programades els darrers dos anys. Ara, «ja tinc els bitllets» per marxar, primer a França, on oferirà tres concerts del 8 al 10 de juliol a Lagorce, Laboule i Aubenas, en format duet amb Sveta Trushka. Després, concert en solitari a Altamura (Itàlia), el 22 de juliol, un format, piano sol, que cada vegada agrada més al compositor: «em sento molt lliure. El meu fort no és la interpretació, sinó la composició, però he vist que quan m’hi deixo anar supleixo les carències. L’important és que la música arribi al públic. I m’ho crec». Finalment, i després de dos ajornaments, Cases viatjarà del 5 al 12 de setembre al Japó per oferir 8 concerts a Kyoto i Tòkio, en format trio, acompanyat de Reguera i Trushka i d'una pianista japonesa per interpretar, també, temes propis. Queda pendent, diu, la gravació d’un disc a Sant Petersburg. Però, de moment, la guerra a Ucraïna no ho permet.