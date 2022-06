Fonollosa recupera les Vesprades sota l'Alzina, el festival estiuenc que des de fa 16 anys se celebra a l'alzina centenària del Mas Querol. El dissabte 9 de juliol oferirà un concert The Sey Sisters, Amb un so renovat i un missatge feminista i antiracista, un trio d’artistes afrocatalanes ens porta un missatge d’esperança amb el seu nou treball, un disc que respira frescor, energia i bones vibracions.

El dissabte el 23 de juliol serà el torn d’ Obeses. La seva eclèctica proposta musical, única, valenta i molt personal, és totalment atípica i pot abraçar diversos gèneres en perfecta harmonia: des del rock dur fins a la sardana i l’havanera, passant per la simfonia clàssica, les fugues corals, la rumba o el gypsy-jazz.

I el diumenge 24 de juliol, com a novetat s’estrenen les Vesprades familiars amb The penguins reggae per xics. La banda de música jamaicana coneguda pel projecte familiar Reggae per Xics, presenta el seu quart disc, Herois de cartró. El grup de Sant Feliu de Llobregat, format per 10 músics, dobla l’aposta i recupera el projecte dirigit al públic adult, en el seu disc més personal on per primer cop canten en català. El treball inclou 11 temes propis on la banda continua reivindicant els ritmes jamaicans alhora que explora una sonoritat més pop. Les entrades s'han de comprar anticipadament a la pàgina web vesprades.cat, ja que l’aforament és limitat.

Sopar a l'ERA

Qui ho desitgi també podrà sopar a la zona habilitada expressament a l'espai gastronòmic de l'Era. L'organització ha posat a la venda el tiquet Sarró i el tiquet Sarronet, que consisteix en una caixa individual amb diversos productes de proximitat i que inclou beguda (amb copa de vi local Més que Paraules, cervesa o refresc). El menjar serà elaborat per MengemBages, i els tiquets s'han de comprar anticipadament de manera telemàtica.

Les Vesprades sota l'Alzina estan organitzades per una comissió de l'ACR de Fonollosa, i compten amb la col·laboració de l'Ajuntament de Fonollosa, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, entre d’altres patrocinadors i col·laboradors.

En edicions passades artistes com Els Amics de les Arts, Blaumut, Ramon Mirabet, Sopa de Cabra, Els Catarres, Roger Mas amb la Cobla Sant Jordi, Sanjosex, Andreu Rifé, Judit Neddermann, Manu Guix, Beth, Quartet Mèlt, Cesk Freixas, Anna Roig i l’Ombre de Ton Chien o Carles Belda han actuat sota l’Alzina. Una proposta que posa en contacte música i natura i que s’ha fet un lloc en l’oferta cultural de les nits d’estiu a la Catalunya central.