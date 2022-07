Tres cors estrangers fan internacional de nou el Festival Catalunya Centre

De l’illa de Cuba, de Califòrnia, de Ghana i de Madrid. La presència de grups forans torna al programa del Festival Internacional de Cant Coral Catalunya Centre, que la setmana vinent arriba a la 42a edició, un cop superades les restriccions de la pandèmia. La Capella de Música Burés, de Castellbell i el Vilar, i la Polifònica de Puig-reig han tornat a muntar un certamen amb una mirada àmplia a la música coral que permetrà gaudir de cinc concerts entre les dues seus, del 6 al 10 de juliol.

«La presència de corals estrangeres és l’essència del festival», indica Maria Rosa Riera, presidenta de la Polifònica, satisfeta del retorn de la normalitat. No obstant això, «a principis d’any no teníem clar què podríem fer, perquè la situació sanitària era la que era en aquells moments i després va arribar la guerra a Ucraïna; hi ha molts cors que són de la zona, de països com Moldàvia i Romania».

Ni la covid ha desaparescut del tot ni les bombes han deixat de caure a l’est d’Europa, però el festival torna al Bages i el Berguedà gràcies a l’esforç conjunt que cada any realitzen la Capella i la Polifònica. Un treball que es beneficia també de la capacitat d’atracció del Festival Internacional de Cant Coral de Barcelona, que se celebra simultàniament.

«Temps enrere, Castellbell i el Vilar i nosaltres ens intercanviàvem els cors, i així podien actuar als dos municipis», explica Riera. «Això es manté perquè n’hi ha un que ve de Cuba, la Camerata Vocale Sine Nomine, que cantarà als dos llocs», afegeix, però també pujaran a la Catalunya central tres grups del festival barceloní, el Corona del Mar High School Madrigal Singers, dels Estats Units, el Manhyia Palace Choir, de Ghana, i el Coro de Jóvenes de Madrid.

El vincle amb la cita de la capital catalana fa anys que dura i ha motivat alguns dels canvis que ha experimentat el Catalunya Centre. «El nostre festival es feia a la segona setmana de setembre, després del de Barcelona, i era un èxit, aquestes dates ens anaven bé perquè a Puig-reig, durant el juliol, hi ha molta activitat», recorda Riera: «si ells portaven una coral que venia de lluny, d’Àsia, d’Amèrica, nosaltres els oferíem la possibilitat de cantar aquí i així tenien quinze dies d’estada coberts, però va arribar un moment que Barcelona es va traslladar al juliol i ens hi vem haver d’adaptar».

Les sinèrgies ajuden a fer els festivals més sostenibles, reconeix la responsable de la Polifònica, que actuarà davant la seva gent el diumenge 10 de juliol. L’any passat, Puig-reig no va acollir concerts però el festival va celebrar els 41 anys amb un cap de setmana de trobades de cors catalans com l’Escolania de Montserrat al Casino Burés de Castellbell, a l’octubre, en una de les quals hi va actuar el prestigiós cor berguedà.

«Temps enrere, ells venien a cantar a Puig-reig i nosaltres anàvem a Castellbell, però això s’ha perdut», reconeix Riera, adduint que la coincidència de dates. Malgrat tot, «la idea és de tornar-ho a fer, recuperar-ho, encara que sigui cada cert temps».

Cubans allotjats al Bages

A Castellbell també se celebra que torni la normalitat al festival. Fins el punt que, com era costum, hi haurà famílies de cantaires de la Capella de Música Burés que acolliran els integrants del cor cubà, format per catorze homes i la directora. «Els esperem pel dia 4 o 5 de juliol», explica Ramon Rubira, de la formació castellvilarenca. «Ja tocava tornar a tenir grups de fora», afegeix: «som un cor gran, superem la vintena de membres, i els cantants cubans s’allotjaran a les cases d’alguns d’ells».

Rubira puntualitza que «després de la covid, tothom és molt reticent a tenir gent a casa, però és una tradició del festival i molts dels qui faran d’amfitrions no han viscut aquesta experiència». El grup, explica el directiu de la Burés, «té un repertori de música de cambra, no és el típic cor caribeny, i pot cantar a quatre veus perquè té tenors, contratenors, baixos i barítons».

La Capella i el Cor de Salelles comparteixen directora en la figura de Mireia Subirana, motiu pel qual cantaran plegats i estrenaran el concert Reis sense corona: «l’Elton John, la Tina Turner, l’Elvis, el Bob Marley, Abba, ... van ser els reis del pop i el rock, i el David Martell ha fet uns arranjaments per adaptar-los al nostre cor». El projecte passarà el 17 de juliol per Sant Salvador de Guardiola, i «tenim ganes de fer més bolos».