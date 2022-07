El públic del Canet Rock ha pogut tornar a ballar, cantar i saltar sense mascareta, distància ni test d'antígens aquest dissabte després de l'experiment mèdic de l'any passat. El tret de sortida l'ha donat a les 6 de la tarda el duet santandreuenc Ginestà, que ha repassat alguns dels 'hits' del seu nou disc 'Suposo que l'amor és això'. El grup encapçalat pels germans Júlia i Pau Serrasolsas ha arrencat la seva actuació amb la cançó 'Somnis' i ha desgranat algun dels temes més ballables del seu tercer àlbum que gira al voltant de l'amor i les relacions en parella com 'Ulls d'avellana' o 'L'últim ball'. Les ganes de festa i de veure sortir el sol en les més de 12 hores que durarà el festival són palpables entre el joveníssim públic.

El Canet Rock, que segons la seva directora, Gemma Recoder, és la "festa major de Catalunya", ha exhaurit les 25.000 entrades per a l'edició d'aquest any, que costaven 36 euros fins al 24 de febrer i 43 euros després. De fet, accedir al festival en cotxe és gairebé impossible, ja que aquest municipi del Maresme s'ha vist col·lapsat per l'allau de gent que ha arribat en les darreres hores.

Entre el públic s'han vist diversos components del programa Eufòria de TV3 i per les xarxes corre que podrien pujar a l'escenari amb algun dels caps de cartell d'aquest any.

Després de Ginestà ha pujat a l'escenari la formació barcelonina Balkan Paradise Orchestra. Una banda de folk balcànic femení que aquest dissabte ha actuat per primera vegada al Pla d'en Sala fent sonar una onzena d'instruments de vent. El públic s'ha contagiat de la seva alegria i festa gràcies a la seva passió per la tradició balcànica i a la seva treballada coreografia. Tot i que aquesta banda formada per deu noies té un repertori majoritàriament instrumental, també ha posat veu a alguns temes, com a una versió alliberada de 'La Masovera'. També ha presentat el seu primer tema amb la lletra pròpia, 'Aux', en el qual reivindica ser una bala perduda.

Qui també s'ha estrenat en el Canet Rock és el grup Marcel i Júlia. Una proposta alegre i constructiva sobre el canvi climàtic i la sostenibilitat que ha fet vibrar els assistents. Alguns dels integrants de la formació jugaven a casa perquè són exmembres de Txarango i ja havien tocat en diverses ocasions al Canet Rock. La banda ha arrencat la seva actuació amb la cançó 'Millor amb tu' de l'àlbum 'En òrbita' (2021). La cançó vol fer una radiografia dels grans reptes que tenim com a individus i com a societat, utilitzant l'analogia entre l'amor per a una persona i l'amor per al planeta. L'han seguit temes com 'T'ho dic a mi' o 'Un bon dia', dos temes que també són al darrer disc d'aquesta banda i que han fet ballar i corejar les lletres als centenars de persones que l'han seguit.