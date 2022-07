L’Aula d’Arts Escèniques del teatre Kursaal de Manresa ofereix una desena de cursos per al proper curs, que començarà el 12 de setembre. La voluntat dels organitzadors és aprendre i aprofundir de manera lúdica en el món del teatre i la interpretació en un entorn professional.

L’oferta formativa del curs 22-23 inclou cursos per a nens i nenes a partir dels 4 anys i també des del teatre de text fins al musical i les coreografies, així com teatre per a adults. Les inscripcions es poden fer per internet a la pàgina www.kursaal.cat/formacio/cursos i a les taquilles del mateix teatre Kursaal.