Sovint tendim a pensar la fi del món com un fet últim, definitiu; però, i si fos quelcom cíclic? I si el món s’acabés cada cert nombre d’anys només perquè la naturalesa ens recordi qui mana aquí?

Dotada d’una consciència social i ecologista vital per als temps que corren arriba ara en català La cinquena estació, primera part de la trilogia La terra fragmentada, cicle amb el qual la nord-americana N.K. Jemisin es va fer un nom propi en el món de la literatura fantàstica i, pel camí, es va endur el prestigiós premi Hugo del gènere per cadascuna de les entregues.

Teixit al voltant de tres trames entrellaçades per potents personatges femenins, el primer volum obre amb una catàstrofe natural que posa en marxa els mecanismes d’un nou apocalipsi al qual només sobreviuran els qui tinguin una connexió especial amb el planeta o, com a mínim, no hi visquin d’esquena.

Mentre la cendra avança pel mapa d’aquest món de fantasia, Jemisin desplega una mitologia plena de girs i d’una astúcia narrativa que converteix el llibre en una experiència per si mateixa en espera que arribin les traduccions dels dos lliuraments pendents. Amb l’estiu a tocar, la Quietud, on s’ambienta la saga, esdevé un territori on evadir-se però, això sí, amb la consciència social ben desperta.