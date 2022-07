L'agenda de Carles Pachón (Navàs, 1995) segur que s'anirà omplint a una velocitat que fins ara no coneixia gràcies a la victòria que dijous a la nit, dia 30 de juny, va assolir en el prestigiós concurs de cant 'Neue Stimmen' (Noves Veus), a la localitat alemanya de Gorsluth. Resident a Berlín, on hi porta a terme una estada de formació i perfeccionament de dos anys, el baríton bagenc assegura que ja té compromisos fins al 2025, "encara que no pas durant tot l'any". De moment, i en dates més properes, el públic català i de les comarques centrals tindrà l'oportunitat d'escoltar la veu d'un dels cantants més prometedors del país.

Pachón tancarà el dijous 28 de juliol el 28è Festival Internacional de Música Clàssica de Sant Fruitós de Bages amb el concert 'L'essència del bel canto', que compartirà amb la soprano Serena Sáenz i el pianista Stanislav Angelov, als jardins de Món Sant Benet.

Després de l'estiu, el navassenc tornarà a Catalunya per interpretar el paper del Dr. Malatesta al «Don Pasquale», de Donizetti, que es farà al Liceu de Barcelona (21 de setembre-9 d’octubre). Poc dies després, s’integrarà al repartiment de la producció de «Don Giovanni», de Mozart, que posarà dempeus l’Associació Amics de l’Òpera de Sabadell. La gira passarà pel teatre Kursaal de Manresa el dimecres dia 9 de novembre.

A la rampa de llançament

Barítons de talla mundial com René Pape i Michael Volle van rebre un impuls a escala internacional quan van guanyar el 'Neue Stimmen', el mateix que dijous a la nit va coronar Carles Pachón. «És com guanyar un dels Grand Slams de tennis», va explicar a aquest diari l'endemà, un cop arribat a Berlín, on treballa per millorar les seves portentoses capacitats vocals. El baríton bagenc va obtenir un premi de 15.000 euros.

«Hi ha concursos com l’Operalia que organitza Plácido Domingo, el Belvedere de Letònia i el Tenor Viñas del Liceu que són l’elit de l’especialitat», explica Pachón, que el 2017 va ser tercer en aquest darrer. «El 'Neue Stimmen' és el més important d’Alemanya», afegeix. El concurs de cant que organitza la Fundació Bertelsmann es va iniciar fa mesos amb una convocatòria a la qual van respondre al voltant de 1.400 joves intèrprets de 67 països. Després d’una primera tria que va tenir lloc a diverses ciutats d’arreu del món, Pachón es va classificar per a la ronda final de 33 cantants, de 21 països.

L’última selecció va deixar només quatre homes i set dones en competició, en una gala amb vuit-cents espectadors que, prop de la mitjanit, va coronar el navassenc. «En la final, vaig tenir la sort que el jurat –presidit pel director general de la Scala de Milà, Dominique Meyer– em va fer cantar l’ària 'Largo al factotum', d’"El barber de Sevilla", una peça que ja he cantat molts cops, m’hi sento còmode amb Rossini».

Però la segona prova de la nit no va ser tan benvolent: «Em va tocar l’ària de l’estrella del Tannhäuser de Wagner, per a mi era tot un repte perquè és un rol que demana un baríton potent, és una mica Schubert». I, tot i que «només fa deu mesos que visc a Alemanya, i per tant encara em costa parlar en alemany», Pachón va entusiasmar el jurat i va ser mereixedor del primer premi, com la soprano italiana Francesca Pia Vitale.

El segon premi, dotat amb 10.000 euros, va ser per a la mezzosoprano francesa Eugénie Joneau i el baríton sud-africà Sakhiwe Mkosana, mentre que en tercer lloc van quedar la soprano coreana Yewon Han i el tenor moldau Dumitru Mitu, amb 5.000 euros per a cadascun d’ells.

Aprendre cantant

Carles Pachón està vivint el primer dels dos anys d’estada a Berlín com a integrant del projecte de perfeccionament musical Opera Studio, vinculat a l’Staatsoper Unter den Linden. «Fem tècnica vocal, entrenament corporal, classes de conversa en alemany... i interpretem petits rols al teatre». El navassenc té clar que a partir d'ara se li obriran moltes portes, però no vol forçar la màquina perquè el seu objectiu és "tenir una carrera llarga» i «no cremar-me al cap de deu anys». Pachón explica que "he vist cantants que, després d'endur-se un primer premi, han volgut cantar-ho tot i han forçat en excés".

Aquesta mena d'Erasmus d'alt nivell del que està gaudint a Berlín li permet compaginar les classes i l'aprenentatge amb la interpretació de petits rols en el teatre de la capital alemanya. Així mateix, també té l'oportunitat de viatjar quan se'l requereix, com en el cas dels concerts a Catalunya dels propers mesos.

Pachón és crític amb la "falta d'oportunitats" que sovint tenen els cantants catalans al seu propi país, tot i que adverteix que "s'estan produïnt alguns Canvis". A Alemanya, molts teatres tenen una plantilla de cantants professionals, talment com disposen de cors i orquestres, una mostra del vigor d'un sistema cultural que permet que molts músics i intèrprets puguin viure del que han estudiat.

"Quan acabi la meva estada, potser l’Staatsoper em demanarà si em vull quedar, o potser no i aniré a un altre teatre, o bé a em faré freelance", explica Pachón, que té clar que és molt millor cantant que quan, fa cinc anys, va ser un dels protagonistes del concurs Viñas del Liceu. A més de l'òpera, el navassenc és conscient que en el lied hi té un llarg camí a recórrer. Sigui quin sigui el trajecte que emprengui la seva carrera, amb l'aval del 'Neue Stimmen' segur que el talent de Carles Pachón serà molt sol·licitat.