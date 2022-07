El 1975, un grup de joves d’entre 14 i 18 anys encapçalat per Pere Claret, Manel Arrufat i Josep Renalias va començar a fer cinema en súper-8. La seva afició els va portar a presentar curtmetratges als concursos organitzats per l’entitat Film Club Manresa. El 1976 van començar una pel·lícula que va quedar inacabada. Quatre dècades més tard, Claret, Arrufat i Renalias han tingut el temps i l’empenta per retrobar-se i acabar el que havien començat fa 46 anys. S’ha recuperat i digitalitzat la cinta en alta definició, s’ha fet el muntatge, la sonorització i s’han gravat unes últimes escenes que s’havien escrit fa més de quaranta anys i no s’havien pogut rodar, però que pel seu caràcter intemporal s’adapten a la narrativa.

La pel·lícula, gravada en 12 localitzacions diferents, a part de Manresa, transporta l’espectador a fer un viatge en el temps, a l’època de la transició. Titulada Primer Aniversari, el film s’estrena avui al Bages Centre en una projecció privada que reunirà més de 250 assistents.