Patien per si la coincidència amb altres festivals els passava factura. Però no va ser així. La tercera edició d’El Vilart, el festival rural d’arts en viu i visuals que es va celebrar la tarda-nit de dissabte, va omplir el nucli del Vilar, de Castellbell, «amb més públic que mai», explicava ahir la bagenca Marta Vilanova, de l’equip organitzador.

El certamen, que és impulsat per l’actriu i directora Magda Puig, veïna de la localitat, aprofita un «indret molt desconegut de la comarca», apunta Vilanova, i, sobretot, la complicitat dels veïns i veïnes, que cedeixen els seus jardins i les seves eres, per celebrar-lo. Així, Glòria Ribera va portar el seu concert perfomatiu de cuplet i revista, amb humor i crítica, titulat Parné, al Jardí Casademont; i les cap de cartell, el duet Tarta Relena, que viuen un dolç moment professional amb la seva exploració a capella de la sonoritat mediterrània amb l’electrònica experimental, a l’era del Mas del Puig. Amb una gastronomia «multicultural» servida per les food trucks a l’era de cal Pere del Gall, el públic també va poder passejar per les cinc exposicions seleccionades prèviament i ubicades a l’església i en espais singulars cedits pel veïnat. La mostra més votada va ser la que signaven Mireia Tudela i Maria Vilarnau amb La cara nord: imatges de Montserrat de cada dia de l’any, des del Vilar.

El festival, que rep el suport de l’Ajuntament de Castellbell i de la Diputació de Barcelona, es tancava amb la idea d’una quarta edició que vol mantenir la mateixa filosofia («descentralitzar la cultura dels grans nuclis urbans, i apropar-la a tothom, amb entrada lliure») per «consolidar-se» en el calendari bagenc.