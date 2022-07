Rosalía comença aquest dimecres a la nit a Almeria la gira mundial de presentació del seu tercer àlbum, 'Motomami'. El 'Motomami World Tour' passarà per Sevilla, Granada, Màlaga, València, Madrid, Bilbao, La Corunya i Palma. A Barcelona la cantant de Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat) hi farà parada el cap de setmana del 23 i 24 de juliol, al Palau Sant Jordi. També visitarà Mèxic, el Brasil, l'Argentina, Xile, Colòmbia, la República Dominicana, Puerto Rico, els Estats Units i el Canadà i, a finals d'any, actuarà a Portugal, Itàlia, Alemanya, els Països Baixos, Bèlgica, el Regne Unit i França, on acabarà a París la gira el 18 de desembre.

Les entrades per als concerts de Barcelona es van exhaurir el mateix dia que es van posar a la venda amb preus que oscil·laven entre els 45 i els més de 400 euros. Per al conjunt de la gira, va vendre en una sola jornada 135.000 entrades, segons la productora Live Nation. El disc més personal L'artista va publicar el mes de març el seu últim disc, en què barreja diversos estils com el reggaeton, balades i flamenc. Inclou, també, una nota de veu en català de la seva àvia. 'Motomami' és també el seu treball més personal: un autoretrat musical d'aire "confessional", segons ella mateixa, que li ha servit per expressar-se directament a diferència dels seus anteriors àlbums, 'El Mal Querer' (2018) i 'Los Ángeles' (2017), en què intentava transmetre una història. L'àlbum, de setze cançons, arrenca amb els ritmes de reggaeton de 'Saoko', tema que ja va publicar a principis de febrer. Rosalía va explicar que posar el nom de 'Saoko' a la cançó i 'samplejar' a Yankee i Wisin és un homenatge al reggaeton, present en altres temes, però que ara fa anar més enllà dels ritmes urbans. En el nou disc també hi ha lloc per al flamenc, amb peces com 'Bulerías', on canta que és "igual de cantaora con un chándal de Versace que vestidita de bailaora" i les balades melòdiques 'Como una G' i la ja anunciada 'Hentai', tema que havia generat controvèrsia a les xarxes socials per la seva lletra, que inclou elements eròtics. Tanca la proposta discogràfica una altra balada de gran intensitat: 'Sakura'. Un àlbum després de tres anys de silenci Rosalía, convertida en una icona global, guanyadora d'un Grammy i de vuit Grammy Llatins, treballava des de fa tres anys en l'àlbum 'Motomami'. En aquest autoretrat musical eclèctic, la cantant de Sant Esteve Sesrovires hi ha volgut imprimir "la sensació de risc i emoció". Quant a les lletres, "és el disc més personal i confessional" que ha creat fins ara, expressa l'artista. El disc, afegeix, té una estructura "binària" amb dos tipus d'energia oposades: al seu entendre, la força (simbolitzada en el 'Moto') i la fragilitat ('Mami').