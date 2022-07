El teatre Kursaal acollirà avui (20 h) la primera «Nit de Musikaals», un espectacle amb cos de ball i grans temes dels musicals de Broadway interpretats per actors i actrius de la comarca. S’hi podran escoltar fragments de grans musicals de la cartellera de Broadway o del West End com Dream Girls, Newsis, Wicked, West Side Story, Chicago, Smash, Company, Bonnie&Clyde, Rent... entre molts d’altres. I també fragments de musicals cinematogràfics com La La Land. Un muntatge, amb un petit homenatge a Sondheim, que serà interpretat per actors i actrius que s’han format al Bages i que s’han fet un lloc dins l’escena nacional dels musicals. Clara Badia, Andreu Mauri, Gina Gonfaus, Núria Masip, Daniel Pérez, Maria Palazón i Leo Raventós -en el lloc de Jan Buxaderas, que ha format part del grup impulsor de l’espectacle però que no hi podrà ser per motius professionals-, en seran els protagonistes.

L’espectacle, en què també hi participarà l’actriu i cantant Beth Rodergas així com amb el Cos de Ball de la Innocentada, té la direcció musical de Dídac Flores, la direcció general d’Albert Ruiz i coreografies de Guillem Cirera. Les entrades tenen un preu de 15 euros (12 els majors de 65 anys i Carnet Galliner i 10 menors de 30 anys).