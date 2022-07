El Clam, el Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya, que encarava la seva divuitena edició amb un canvi de direcció, ha fet les primeres passes per internacionalitzar-lo, l'objectiu del nou director del certamen, el cineasta i dramaturg manresà Esteve Soler. Així, i com ha anunciat avui l'equip del certamen, el Clam ha establert una col·laboració "estable" amb el Festival de Clermont-Ferrand, considerat "el certamen de curtmetratges més important del món", per tal de mostrar "anualment una selecció dels seus millors treballs" i amb el Luis Buñuel Film Institute. Tim Redford, un dels principals programadors i responsables del Clermont-Ferrand viatjarà al Clam per presentarà presencialment les sessions dedicades a aquest festival de referència i Oscar Arce presentarà des de Los Angeles, en viu, un dels clàssics del director aragonès, Las hurdes, un documental "pioner en la crítica social". I si un altre dels objectius de la nova direcció era ampliar el patrocini privat, la divuitena edició del Clam sumarà la Fundació La Caixa que, amb el seu ajut econòmic, "farà possible un dels nous premis del palmarès, que donarà un accent especial a les temàtiques reivindicatives més urgents".

Del 23 de setembre al 2 d'octubre El festival bagenc, que se celebrarà del 23 de setembre al 2 d'octubre a Manresa, Navarcles i Sant Fruitós, ha iniciat, també, amb la Fundació Universitària del Bages - UManresa, un programa de Ciència ciutadana amb el propòsit de detectar problemàtiques socials i fer una recerca col·lectiva de solucions. Diferents convidats especialitzats en les temàtiques socials, locals i internacionals, estaran presents en les projeccions, que tindran continuïtat en sessions a la Universitat amb l’afany d’obtenir directrius i conclusions avançades. Els resultats seran exposats al finalitzar l’edició del festival. A més, la majoria de les projeccions del festival estaran presentades, no només per un especialista cinematogràfic, sinó també per afectats o experts en les temàtiques de les pel·lícules presentades. Per altra banda, les organitzacions dels premis Insert i Pere Casaldàliga ja treballen en els guardonats d’enguany. Tot i que encara s'ha de fer públic el cartell d'enguany, el nombre de projeccions global del festival s’ampliarà amb actes i sessions diàries a totes les seus del festival, també pel matí a Manresa. Aquestes projeccions en concret se centraran en el cicle temàtic del certamen d’enguany, "Les altres Nomadland", amb films agermanats a la gran guanyadora dels Oscar, però signats per cineastes del prestigi d’Agnès Varda, Kelly Reichardt i Barbara Loden, entre altres. Una de les prioritats de la nova direcció ha estat sumar en la organització la cinefília bagenca. Per això dins de la nova estructura de comissions, a més de persones tradicionalment vinculades al festival, s’hi troben molts dels membres del Cineclub Manresa, de l’antic Fecinema, així com destacats creadors audiovisuals i crítics de cinema locals. A les noves subdireccions del festival, integrades per Francesc Álvarez, Gerard Quinto, Enric Roca i Jesús Fernández, la propera edició sumarà en la coordinació de la producció a Lídia Gilabert, que ha treballat al Festival de Sitges i Les nits de Cinema Oriental de Vic. Per altra banda, el periodista Pep Corral, vinculat com a cap de Premsa a la Unió de pagesos, assumeix responsabilitats en el departament de Comunicació Així mateix, el festival "ha modernitzat la seva imatge sense renunciar als seus trets essencials" a càrrec de l’estudi Porta Disseny. Durant les properes setmanes, el festival farà públic els premis d’honor d’enguany i l’anunci de la secció oficial que inclourà, expliquen, "algunes de les pel·lícules més esperades de la temporada vinent". Quant als mitjans oficials, el Clam amplia la seva col·laboració amb el Grup Premsa Ibèrica, establerta des de fa anys amb Regió7 i afegeix El Periódico com a diari oficial d’àmbit nacional. A més, el festival ha signat un conveni amb la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per tal que TV3 i Catalunya Ràdio.