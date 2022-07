El Festival de Sant Fruitós s’inaugura amb un duet de piano a quatre mans

El Festival Internacional de Música Clàssica de Sant Fruitós de Bages, que recupera enguany el format de quatre concerts presencials d’abans de la pandèmia, s’obre avui als jardins de Sant Benet de Bages amb Carles & Sofia Piano Duo, un duet de piano a 4 mans reconegut a escala internacional que interpretarà peces de diferents òperes de Vivaldi, Rossini, Bellini, Saint-Saëns, Puccini i Wagner. Els gironins seran els encarregats d’inaugurar la 28a edició d’un certamen que es dedicarà a la mezzosoprano Teresa Berganza, desapareguda el maig passat, just quan es feia públic el cartell del veterà festival bagenc. Berganza havia actuat a el 2006 al Mas de Sant Iscle en la 12a edició del festival santfruitosenc que impulsa des dels seus inicis la mezzosoprano manresana Mireia Pintó.

Amb un programa titulat Divina òpera, «els reis de les quatre mans», com els ha qualificat la crítica novaiorquesa, Carles Lama i Sofia Cabruja formen duet des del 1987. La seva carrera internacional els ha portat a actuar en sales com el Carnegie Hall (Nova York), el Palau de la Música Catalana (Barcelona) i el Glinka Philarmonic Hall (St. Petersburg), en recital a quatre mans o amb orquestres com la London City Chamber Orchestra, l’Orquestra Simfònica de Sao Paulo, l’Orchestre de Chambre du Namurois o la Hermitage State Orchestra.

Influïts per la pianista russa Nina Svetlanova i el pianista brasiler Luiz de Moura Castro, el seu repertori abraça des de Bach fins el segle XXI i inclou les obres més importants del repertori a quatre mans, juntament amb les més brillants i compromeses transcripcions orquestrals. També han desenvolupat una relació molt estreta amb diversos compositors contemporanis, com John Carmichael o Daniel Basomba, que després de sentir el duet han escrit per a ells. Artistes destacats del segell KNS-classical, la seva discografia inclou més de 10 treballs.

El festival santfruitosenc, que enguany té un pressupost de 40.000 euros (8.000 més que en la passada edició), oferirà al llarg dels quatre dijous de juliol un programa protagonitzat per artistes emergents, veus consolidades i talents locals amb projecció internacional, com el baríton navassenc Carles Pachón.